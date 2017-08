Oltre 5mila fedeli nella Basilica e un migliaio di sacerdoti Folla in Duomo per i funerali di Dionigi Tettamanzi, Scola legge la lettera del Papa

Si sono svolti in Duomo a Milano i funerali del cardinale Dionigi Tettamanzi, morto sabato 5 agosto all'età di 83 anni. Ad anticipare le celebrazioni, dalle 10.45, i canti di preparazione e le preghiere dei fedeli. In apertura il cardinale Angelo Scola, che ha presieduto i funerali, concelebrati tra gli altri dal monsignor Mario Delpini, ha letto una lettera del Santo Padre.Oltre 5.000 fedeli, tantissimi i cardinali, circa 30 verscovi e un migliaio di sacerdoti. Nei primi banchi il fratello di Tettamanzi Antonio, la sorella Gianna, i nipoti e la sua storica assistente Marina Oggioni. Presenti anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, insieme a tanti altri primi cittadini della diocesi ambrosiana con la fascia tricolore. Oltre alle massime autorità civili e militari locali, presenti in Duomo, tra gli altri, il ministro dell'Agricoltura, Maurizio Martina, il senatore Mario Monti, l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni e l'ex presidente della Provincia di Milano, Filippo Penati.La bara dell'arcivescovo emerito di Milano, Tettamanzi, era adagiata su un tappeto di fronte all'altare, con un picchetto d'onore di tutte le forze di polizia. Ingenti le misure di sicurezza disposte: la Cattedrale durante i funerali è stata chiusa e sono state sospese le visite dei turisti. Il cardinale Tettamanzi sarà sepolto in Duomo, sul lato destro della cattedrale, ai piedi dell'altare Virgo Potens dove è presente anche l`urna del beato cardinale Schuster.Dionigi Tettamanzi "seppe denunciare senza timidezze, ma sempre in modo costruttivo, i mali delle nostre terre": Angelo Scola, che lo ha sostituito come arcivescovo di Milano, ha voluto riconoscerlo al funerale. Scola, che reggerà l'arcidiocesi fino a settembre quando sarà sostituito da monsignor Mario Delpini, ha ricordato "il permanente sorriso" e "l'umanità contagiosa di Tettamanzi, ha ricordato quanto fosse esperto di "scienze morali e bioetiche", collaboratore diretto di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. A Milano "ebbe un notevole peso" il rapporto che instaurò con la società civile con una "apertura al confronto sociale" ed anche "ecumenico ed interreligioso" ma anche con una attenzione particolare "per i problemi delle famiglie ferite", "del lavoro, dell'emarginazione nelle sue tante e dolorose forme"."Il cardinale - ha ricordato Scola - era guidato da un profondo senso di giustizia che si esprimeva nella promozione e nella difesa dei diritti di tutti e di ciascuno". Ed ora, seguendo il suo esempio, la domanda che si devono fare i cristiani, secondo Scola, è "come affrontiamo i bisogni, soprattutto quelli derivanti dalla miseria e dall'esclusione, non a suon di proclami ma cambiando concretamente aspetti della nostra vita spesso mondanamente troppo attaccata agli affetti e ai beni?".