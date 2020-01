Medio Oriente Folla oceanica per l'ultimo saluto a Qassem Soleimani. L'Iran studia i piani per la vendetta Almeno 35 morti nella calca a Kerman. Khamenei: "Dovranno essere forze iraniane a colpire"

Folla oceanica per l'arrivo della bara e il corteo funebre che precede la sepoltura di Qassem Soleimani a Kerman, in Iran, città natale del generale ucciso da un raid Usa a Baghdad. Una marea umana, così come quella che ha partecipato alla cerimonia funebre a Teheran e nella città santa di Qom.Un affollamento fuori controllo che ha anche avuto conseguenze tragiche. Almeno 35 persone sono morte nella calca, secondo siti di informazione internazionale. I feriti sarebbero almeno 48.Tra l'enorme massa di persone spuntano le bandiere rosse di chi, chiede vendetta per l'attacco. Tanti gli slogan contro gli Stati Uniti di Trump, ma anche contro Israele e la Gran Bretagna. "Se gli Usa non se ne andranno dal Medio Oriente - è uno dei messaggi più forti che trapelano da Teheran - per gli americani sarà un nuovo Vietnam".Le cerimonie concludono i tre giorni di lutto per il generale proclamati dalla Guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Intanto, in risposta all'uccisione di Soleimani, il parlamento iraniano ha approvato all'unanimità una mozione che designa l'esercito americano e il Pentagono come "organizzazioni terroristiche". Le tensione è altissima. Il capo del Pentagono Mark Esper ha negato che al momento ci sia un piano per il ritiro delle truppe americane dall'Iraq ma resta l'allerta.Secondo fonti iraniane sentite dal New York Times, sono nette le istruzioni impartite dall'ayatollah Ali Khamenei durante la riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano, indetta poche ore dopo il raid Usa a Baghdad contro Soleimani. La risposta dell'Iran agli Stati Uniti per l'uccisione del generale Qasem Soleimani dovrà essere "un attacco diretto e proporzionato agli interessi americani" e "chiaramente messo in atto dalle stesse forze iraniane". Il quotidiano americano ricorda che solitamente Teheran ricorre alle proprie forze alleate nella regione per lanciare attacchi, ma "per la rabbia scatenata dall'uccisione del comandante militare, uno stretto alleato e un amico personale del leader supremo, l'ayatollah è disposto a mettere da parte le tradizionali cautele".L'Iran ha definito finora "13 scenari" per la risposta agli Stati Uniti per l'uccisione del generale Qasem Soleimani. Lo ha detto il leader del Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano, Ali Shamkhani. "Gli americani devono sapere che fino ad oggi abbiamo definito 13 scenari per vendicarci duramente e anche qualora si concretizzasse lo scenario più debole, sarà comunque un incubo per gli Stati Uniti", ha detto il Contrammiraglio iraniano, citato dall'agenzia di stampa iraniana Mehr. "Giuriamo alla nazione iraniana che la vendetta non sarà limitata a una sola operazione - ha aggiunto - tutte le forze dell'Asse della resistenza si vendicheranno duramente".Il Parlamento iraniano, il Majlis, ha aumentato i fondi a disposizione dei Guardiani della Rivoluzione iraniana, i Pasdaran, fino al 20 marzo, termine dell'anno persiano. Lo ha annunciato il portavoce del Parlamento di Teheran, Ali Larijani. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Irna, la Guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha ordinato che il budget per i Pasdaran fosse aumentato dell'equivalente di 225 milioni di dollari. La misura, spiega Larijani, è in linea con l'intenzione di eseguire una ''dura vendetta'' contro gli Stati Uniti per l'uccisione del generale Qassem Soleimani. Durante la sessione, i deputati si sono alzati in piedi e hanno urlato ''Morte agli Stati Uniti'' e ''Nessun compromesso, nessuna resa. Vendetta. Vendetta'', come riporta l'Irna.