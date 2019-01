Il processo è durato oltre tre anni Fondi Lombardia, 52 condanne: fino a 4 anni e 8 mesi Tutti ex consiglieri ed ex assessori in Regione Lombardia tranne uno. La pena più alta di 4 anni e 8 mesi per Stefano Galli, ex capogruppo Lega in Regione. Il Tribunale di Milano ha condannato anche il capogruppo della Lega al Senato Romeo, Renzo Bossi, figlio di Umberto, e Nicole Minetti

Il tribunale di Milano ha condannato a pene tra un anno e 5 mesi fino a 4 anni e 8 mesi 52 dei 57 imputati nel processo sulla cosiddetta 'Rimborsopoli' in Regione Lombardia, tutti ex consiglieri ed ex assessori in Regione Lombardia tranne uno. Tra questi anche Stefano Maullu, attualmente europarlamentare di Forza Italia, condannato a una pena di 2 anni e 6 mesi, e Alessandro Colucci, deputato del gruppo misto, condannato a 2 anni e 2 mesi. La pena più alta di 4 anni e 8 mesi per Stefano Galli, ex capogruppo della Lega in Regione.Il tribunale di Milano ha condannato a un anno 8 mesi di carcere il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, accusato di peculato. A Romeo, a cui sono state riconosciute le attenuanti generiche, vengono contestate 'spese pazze' per 21.917 euro per ristoranti, pizzerie e altre "spese estranee all'esercizio delle funzioni istituzionali" e "non funzionali all'espletamento del mandato".Tra gli ex consiglieri regionali condannati a Milano per la presunte 'spese pazze' effettuate coi fondi pubblici, figurano anche l'eurodeputato del Carroccio Angelo Ciocca (un anno e 6 mesi), il figlio di Umberto Bossi, Renzo (2 anni e 6 mesi) e l'ex assessore di Forza Italia, Nicole Minetti (1 anno e 8 mesi). Assolti o prescritti invece 5 ex consiglieri."Non commentiamo le sentenze, siamo soddisfatti che si sia concluso il processo", ha detto ai cronisti il pm di Milano Paolo Filippini, dopo la sentenza del processo durato oltre tre anni."Se c'era un sistema, c'era certamente da 30 anni e loro lo hanno ereditato in buona fede":l'avvocato Jacopo Pensa, legale di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato condannato a un anno e 8 mesi per la presunta Rimborsopoli al Consiglio regionale lombardo, ha risposto ai cronisti sulla vicenda delle cosiddette spese allegre al Pirellone. "Faremo appello - ha annunciato - noi puntiamo alla revisione delle condotte contestate perché per noi c'è la mancanza del dolo" nel peculato.