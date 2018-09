ITALIA

2018/09/18 13:45

La vicenda giudiziaria Fondi della Lega, intesa tra difesa e procura: "Saranno restituiti in rate da 600mila euro l'anno" I denari potranno derivare da eventuali affitti dello stabile di via Bellerio e da bilanci certificati a partire dal 2019, hanno spiegato il sostituto Procuratore Francesco Pinto e il procuratore capo Francesco Cozzi, sottolineando che la procura non incassera' mai meno dei 600 mila euro, considerata la soglia minima. "Non si tratta di un accordo, ma di una istanza da parte della difesa che attiene alle modalita' di sequestro preventivo ed eseguibile", ha detto Cozzi

