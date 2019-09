Ieri a visitare Schumi c'era Jean Todt Fonti da Parigi: "Schumacher cosciente" Lo riporta Le Parisien, citando le parole del personale sanitario

Condividi

Secondo il quotidiano Le Parisien l'ex campione di Formula 1 Michael Schumacher "è cosciente". Il giornale francese lo riporta questa mattina a pagina 16, citando le parole "rubate" al personale sanitario che si alterna al suo capezzale dell'ospedale parigino Georges Pompidou: "Sì - avrebbe detto a un collega una dottoressa del reparto di cardiologia uscendo - è nel mio reparto. E ti assicuro che è cosciente".Schumi è seguito da lunedì, giorno del suo trasferimento al Pompidou, dal professor Philippe Ménasché, un pioniere nella terapia cellulare, per un protocollo medico segreto. Ieri alle 17:15, Jean Todt è andato a fare visita al tedesco per 45 minuti, prima di lasciare l'ospedale da un'uscita secondaria. Todt, rimasto molto vicino alla famiglia, è l'ex team principal del gruppo Ferrari durante gli anni in cui Schumacher ha dominato la Formula 1.Dal suo grave incidente sugli sci nel 2013 a Méribel la sua famiglia mantiene segreto il suo vero stato di salute.