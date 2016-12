Il titolo cede in Borsa il 12% Fonti: marcia indietro del Qatar sull'aumento di capitale di Monte Paschi Dal fondo sovrano ci si aspettava un investimento di un miliardo di euro

Condividi

Cattive notizie per Monte dei Paschi di Siena. Il fondo sovrano del Qatar, il cui interesse all'aumento di capitale di MPS ne aveva fatto il perno della soluzione privata con un investimento quantificato in un miliardo di euro, non avrebbe al momento manifestato disponibilità a partecipare al salvataggio. Lo riferiscono fonti finanziarie, che citano gli sviluppi della banca, l'andamento dei mercati e le prospettive politiche divenute più incerte.Al momento manca una risposta del mercato all'offerta di azioni MPS nella ricapitalizzazione della banca. E' quanto si apprende da fonti finanziarie. Gli investitori istituzionali avevano tra l'altro indicato come condizioni una massiccia adesione delle conversioni nel liability management e la presenza di un anchor investor di peso (il fondo sovrano del Qatar). Entrambe queste condizioni non si sono ad ora realizzate. L'offerta istituzionale si chiude giovedì alle 14.E il titolo Monte Paschi scivola in chiusura di Borsa nell'ultimo giorno per la conversione dei bond subordinati e per la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei piccoli risparmiatori. Il titolo ha ceduto il 12,08% a 16,3 euro dopo aver toccato in mattinata, tra numerosi congelamenti, un nuovo minimo storico a 15 euro. Brillanti gli scambi, per 3,31 miliardi di euro, pari ad oltre l'11% del capitale di Rocca Salimbeni.