L'annuncio della scuderia inglese Formula 1, Bottas al posto di Rosberg alla Mercedes. Massa non si ritira e resta alla Williams Sarà il pilota finlandese ad affiancare Lewis Hamilton nella prossima stagione

Il pilota finlandese Valtteri Bottas prenderà il posto di Nico Rosberg alla Mercedes. Lo ha annunciato la Williams. Allo stesso tempo, la scuderia inglese ha comunicato che Felipe Massa continuerà a correre anche nella stagione 2017. Massa aveva annunciato il suo ritiro a fine stagione, ma il passaggio del 27enne Bottas alla Mercedes ha convinto il team inglese a richiamarlo."Sono molto felice di avere l'opportunità di tornare alla Williams. Volevo ancora correre nel 2017, ma la Williams è una squadra che ho nel cuore e ho rispetto per tutto ciò che sta cercando di ottenere", ha detto Massa nel comunicato della scuderia inglese.Sul passaggio di Bottas alla Mercedes, l'ex ferrarista ha aggiunto: "Valtteri ha una grande opportunità, data la svolta degli eventi in inverno, e gli auguro tutto il meglio alla Mercedes".Massa alla Williams farà coppia con il 18enne esordiente canadese Lance Stroll.Poco dopo è arrivato anche l'annuncio della Mercedes dell'ingaggio di Bottas al posto di Rosberg. La scuderia tedesca, campione del Mondo, lo ha comunicato attraverso un video live sul proprio sito internet in cui il team principal Toto Wolff ha presentato il pilota finlandese allo staff.