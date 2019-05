Formula 1, qualifiche del Gp di Spagna al Montmelò Prima fila tutta Mercedes: Bottas e Hamilton davanti alla Ferrari di Vettel Terza pole stagionale per il finlandese che precede il compagno di squadra. In terza fila l'altra rossa di Leclerc col quinto tempo. Si corre domenica sul Circuit di Catalunya a Barcellona

Condividi

Il monologo Mercedes continua anche a Barcellona. Valtteri Bottas conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna al Circuit de Catalunya davanti al compagno di squadra Mercedes Lewis Hamilton, campione del mondo in carica. Il finlandese ottiene il miglior tempo in 1’15”406, staccando di 634 millesimo il britannico. Nelle quattro gare precedenti, due successi a testa per i piloti delle frecce d’argento. Per Bottas è la nona pole position in carriera, terza stagionale.Seconda fila composta dalla Ferrari di Sebastian Vettel (a 866 millesimi) e dalla Red Bull di Max Verstappen (a 951 millesimi). Quinto crono e terza fila per l’altra rossa di Charles Leclerc, a 1”182 da Bottas. Sin qui, la griglia rispecchia la classifica iridata, con il finlandese delle frecce d’argento in vetta a 87, seguito dal coéquipier Hamilton con 86, da Vettel con 52, Verstappen con 51 e il monegasco della Ferrari a 47.Completano la top ten nelle qualifiche al Montmelò la Red Bull di Pierre Gasly (a 1”302), le Haas di Romain Grosjean (1”505) e Kevin Magnussen (1”516), la Toro Rosso del russo Daniil Kvyat (a 2”167) e la Renault di David Ricciardo (a 2”700).Quello di Bottas è stato un dominio assoluto. Finlandese migliore in Q1 in 1'16"979, a 265 millesimi Verstappen, quindi a 0"313 Hamilton, a 4 decimi le due Ferrari di Lecerc e Vettel. Eliminati Hulkenberg (Renault), Stroll (Racing Point), Giovinazzi (Alfa Romeo), Russel e Kubica (Williams). Il finnico della Mercedes si è confermato il più veloce anche nella Q2, girando in 1’15”924. Non accedono al Q3, decisivo per l'assegnazione della pole, Lando Norris (McLaren), Alexander Albon (Toro Rosso), Carlos Sainz (McLaren), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Sergio Perez (Racing Point).Raggiante Bottas: "Nel Q3 le sensazioni erano in continuo miglioramento, mi sono divertito tantissimo e mi godo questa scossa di adrenalina che mi ha dato il mio giro. Il secondo tentativo è stato più difficile, ho avuto un po' di pattinamento ma andava già bene il primo..."."Complimenti a Vatlteri, ha fatto un lavoro fantastico per tutto il weekend. Non sono riuscito a mettere insieme il giro buono, sono dovuto uscire prima nel Q3 per evitare il traffico ma gli ultimi due tentativi non sono stati abbastanza forti", commenta l’altro pilota Mercedes, Hamilton.Realistico Vettel: "Il terzo settore per noi è più di un tallone d'Achille in questo momento. Sono contento ma non fino in fondo. La macchina non dà brutte sensazioni, ma evidentemente non siamo abbastanza veloci".