Formula 1 Contratto fino al 2020 per Sebastian Vettel. Dalla Ferrari un ingaggio da 120 milioni di euro A rivelare la cifra la stampa tedesca mentre è la stessa Scuderia Ferrari a dare l'annuncio della proroga del contratto, in un momento di grazia per le monoposto di Maranello

Extension of the agreement between Scuderia Ferrari and Sebastian Vettel.https://t.co/jKmGTz1Sci pic.twitter.com/36CURtCu2i — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 26 agosto 2017

Ora è anche ufficiale: Sebastian Vettel ha rinnovato il contratto con la Ferrari fino al 2020. E' stata la stessa casa di Maranello ad annunciarlo in un comunicato.Vettel, in scadenza di contratto al termine di questa stagione, si lega così alla scuderia di Maranello per le prossime tre stagioni. Attualmente il tedesco è in testa alla classifica del Mondiale con 14 punti di vantaggio su Lewis Hamilton su Mercedes. Nei giorni scorsi la Ferrari ha annunciato anche il rinnovo del contratto di Kimi Raikkonen per il 2018, mantenendo pertanto invariato il line-up per la prossima stagione. Secondo la stampa tedesca con il nuovo contratto Vettel percepirà un ingaggio di 120 milioni di euro.Annuncio che arriva in un momento d'oro per la rossa, davanti a tutti nelle terze e ultime prove libere in vista del Gp del Belgio di F1, che si corre domani sul circuito di Spa-Francorchamps. Il migliore e' stato Kimi Raikkonen che fatto segnare il tempo di 1'43"916. Il finlandese ha preceduto il compagno di squadra Sebastian Vettel staccandolo di 197 millesimi. Il tedesco ha preceduto di un solo millesimo la Mercedes di Lewis Hamilton. Segue poi Max Verstappen che accusa un ritardo di oltre un secondo. Dopo l'olandese della Red Bull si e' piazzato il finlandese Valtteri Bottas con la seconda Mercedes e l'australiano Daniel Ricciardo con l'altra Red Bull. Ottimo settimo tempo per l'inglese Jolyon Palmer (Renault) mentre Fernando Alonso su McLaren chiude la top ten provvisoria.