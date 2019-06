Vittoria sub judice per presunto sorpasso irregolare di Verstappen F1: Austria; Verstappen vince, davanti a Leclerc e Bottas Quarta piazza per l'altra 'rossa' di Sebastian Vettel, scattato dalla nona posizione, davanti al leader del mondiale Lewis Hamilton, quinto e condizionato da un problema all'ala. Grave errore al box Ferrari danneggia Vettel. Il pilota della Red Bull ha scavalcato la Ferrari di Leclerc, fin lì in testa, a tre giri dalla fine. Il contatto tra i due è sotto investigazione da parte della Fia

di Marco Rossi Il Gp d’Austria va a Max Verstappen (Red Bull) dopo una rimonta strepitosa ma anche con una manovra che lo ha fatto finire sotto investigazione, quindi il successo sarà da confermare. La manovra è stata decisiva per il sorpasso al primo posto al terzultimo giro sulla Ferrari di Charles Leclerc.In pole c’è la Ferrari di Leclerc affiancato dalla Red Bull di Verstappen, poi Bottas. Hamilton parte in seconda fila nonostante il secondo tempo in qualifica, il britannico ha subìto una penalità che gli ha fatto perdere due posizioni. Quinto il sorprendente Norris. In nona posizione al via la Ferrari di Sebastian Vettel. Consegnati 60.000 cappellini in ricordo di Niki Lauda al Red Bull Ring dedicato al pilota recentemente scomparso. Partenza orrenda di Verstappen che viene subito superato da Hamilton e Bottas. Leclerc conserva la prima piazza. Vettel aggressivo al quarto giro sorpassa Norris, al sesto infila Raikkonen ed è quarto alle spalle di Hamilton.Nella fase iniziale le Ferrari vanno benissimo: la stategia è quella di usare le gomme morbide rispetto alle medie montate dalla Mercedes. Leclerc sfrutta al massimo la situazione e distanzia Bottas. Al giro 22 Bottas e Vettel rientrano ai box ma i meccanici della Ferrari sbagliano tutto: problema nel montaggio della gomma e sosta di 6″5 contro i 3″5 di Bottas. Nel giro successivo pit-stop anche per Leclerc, almeno questo velocissimo. Hamilton resiste e firma giri veloci. Al giro 31 rientra per il cambio gomme e sostituisce l’ala anteriore danneggiata: 11 secondi per i meccanici Mercedes. Ferrari e Mercedes ora tutte con gomme hard. Vettel, nonostante la disavventura ai box è scatenato, sorpassa Verstappen, nel frattempo risalito, e si porta alle spalle di Bottas. Hamilton rientra in quinta posizione ma gradualmente perde un secondo a giro dai primi, problemi forse dovuti ad un urto sul cordolo del pilota Mercedes. Al 40° giro Vettel a 2″9 da Bottas.Il tedesco è scatenato, mentre Leclerc cerca di ammnistrare il vantaggio su Bottas. Dopo il cambio gomme la Red Bul di Verstappen sembra un’altra e l’olandese insidia da vicino Vettel, superandolo al 50° giro: il pilota Red Bull è bravo a fintare l'esterno e passare in curva. Al 51° giro mossa azzardata di Vettel che fa un altro pit stop e monta le gomme rosse, ma così perde la posizione nei confronti di Hamilton e si ritrova quinto. Verstappen è deciso a farsi perdonare la partenza orribile e sembra indemoniato: al 54° giro, sfruttando gomme più fresche rispetto a Bottas e Leclerc, conta di andarli a riprendere. Intanto 1’07″787 per Vettel, giro veloce con gomme soft fresche. Verstappen riprende Bottas e può utilizzare il DRS. Al giro 56 Verstappen è secondo: attacco deciso all’interno, staccata su Bottas e via all’inseguimento di Leclerc che cerca di mantenere i circa 4” di vantaggio. Il pilota monegasco deve lottare col coltello tra i denti, ma l’olandese ne ha di più e al 69° giro arriva il sorpasso: Verstappen prende l’interno e con una sportellata porta fuori pista il monegasco. La manovra comunque sembra regolare. L’olandese è incredibilmente primo.Intanto Vettel riesce ad aver la meglio su Hamilton e conquista la quarta posizione, poi c’è il possibile colpo di scena: Max Verstappen sotto investigazione per aver speronato Leclerc nel sorpasso. Nel dopo gara le posizioni dei due piloti sono chiare. Per Verstappen “è stata una battaglia normale, penso che il risultato debba essere confermato. Se non ci lasciano gareggiare allora bisogna chiudere la Formula 1. E' stata una lotta normale”. Non è dello stesso parere Leclerc: ”Sull'episodio finale saranno gli steward a decidere, a me in macchina è sembrato piuttosto chiaro. Nel giro precedente lui mi ha lasciato spazio, nel giro successivo non l'ha fatto - ha aggiunto il monegasco -. Sono dovuto andare largo fuori pista e non ho avuto la possibilità di riprenderlo”.