Le qualifiche Formula 1, Gp Bahrein: prima fila rossa, Leclerc in pole davanti a Vettel Per il monegasco è la prima partenza davanti a tutti. La Ferrari domina tutte e tre le qualifiche. Mercedes in seconda fila, con Hamilton che precede Bottas

Prima fila rossa a Sakhir, con Charles Leclerc che centra la sua prima pole in carriera piazzandosi tre decimi davanti al compagno di scuderia Vettel. Il giovane monegasco è l'unico pilota a scendere sotto il muro dell'1'28" (1'27"866, miglior tempo del circuito) nelle qualifiche del Gp del Bahrein.I due ferraristi hanno chiuso in quest'ordine tutte e tre le sessioni, marcando la superiorità mostrata fin dalla prima sessione di prove libere. Seconda fila Mercedes, con Hamilton (battuto di 3 centesimi da Vettel) meglio di Bottas di meno di un decimo. Distacco comunque ridotto dalle Ferrari, rispetto alle libere. Quinto tempo per Verstappen (Red Bull), sesto per il sorprendente Magnussen su Haas. Raikkonen (Alfa) 9°. Bene le McLaren (Sainz 7°, Norris 10°).Giovinazzi (Alfa) non supera la Q1, in cui vanno fuori anche Hulkenberg e le due Williams. In Q2 fuori Gasly e le due Toro Rosso.