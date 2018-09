Quindicesima tappa del Mondiale Formula 1, Gp Singapore: Hamilton in pole davanti a Verstappen

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gp di Singapore, quindicesima tappa del Mondiale di Formula 1.L'inglese della Mercedes, leader iridato, ha centrato la prima posizione in griglia con un giro perfetto, chiuso in 1'36"015.Al suo fianco ci sarà la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, che ha relegato in seconda fila la Ferrari di Sebastian Vettel. Il tedesco scatterà dalla terza posizione in griglia al fianco dell'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Quinto Kimi Raikkonen con l'altra Rossa in una terza fila completata da Daniel Ricciardo con la Red Bull."Un giro direi magico, non so da dove sia uscito". Lewis Hamilton commenta così la pole position. "Oggi sono riuscito ad azzeccare tutto in un giro solo, non ho neanche parole. Ho il cuore in gola, sono felicissimo - ha aggiunto il pilota della Mercedes - Non credo ci sia stato un momento durante il giro in cui abbiamo avuto il minimo problema. E' uno dei migliori che possa ricordare, almeno a livello di sensazioni".