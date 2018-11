Il penultimo Gp dell'anno a Interlagos Formula 1. Hamilton trionfa in Brasile, Mondiale marche alla Mercedes Una follia di Ocon toglie il successo quasi certo a Verstappen e lo regala al britannico. Terzo Raikkonen, incolore la gara di Vettel

Il Gp del Brasile chiude anche il Mondiale costruttori. Se lo porta a casa, come previsto, la Mercedes grazie al successo di Lewis Hamilton. Il britannico, non brillantissimo, ringrazia soprattutto la follia di Ocon che compromette una vittoria quasi certa per Verstappen che deve accontentarsi del secondo posto. La strategia della Ferrari, che aveva puntato sulle soft, non paga. Raikkonen riesce comunque a salire sul podio, Vettel chiude con un anonimo sesto posto. Quarto un ottimo Ricciardo, quinto Bottas. Buona prova per Leclerc, settimo con l'Alfa Sauber.Partenza sofferta per le Ferrari. Vettel resta 'intrappolato' dietro Hamilton e viene sfilato da Bottas. Poi fa un errore e Raikkonen gli prende la posizione. Infine uno scatenato Verstappen infila entrambe le rosse e poi liquida Bottas, lanciandosi all'inseguimento di Hamilton. Bottas fa da 'tappo' finché si ferma al 19° giro. Hamilton lo imita il giro successivo, le due Mercedes vanno per concludere i restanti 50 giri sulle medie.Verstappen si ritrova in testa, con le Ferrari al seguito che vorrebbero lavorare sulla strategia delle gomme soft. Ricciardo, intanto, è risalito in quarta posizione (per la penalizzazione era partito nel cuore della griglia). Al 28° passaggio, mossa a sorpresa di Vettel che va ai box e monta le medie. Raikkonen lo imita al 32° giro. In testa, di conseguenza, di sono le due Red Bull. Sulle medie Raikkonen sembra averne di più. Arrivabene decide di invertire le posizioni dei due ferraristi, Kimi si lancia subito all'attacco di Bottas. Verstappen, intanto, monta le soft, rientra dietro Hamilton e lo passa autorevolmente dopo poche tornate.La sosta di Ricciardo (40° giro, gomme soft) rimanda in testa l'olandese. Al 44° giro succede l'incredibile: Occon, in fase di doppiaggio, prende in pieno Verstappen e lo manda in testacoda. Hamilton va in testa e passa in secondo piano il bel sorpasso di Raikkonen su Bottas. Poi uno scatenato Ricciardo brucia Vettel. L'australiano si lancia all'inseguimento di Bottas, mentre Vettel (in evidente difficoltà) decide per il pitstop e monta le supersoft per gli ultimi 15 giri.Ricciardo infiamma l'ultima parte di gara, Bottas non riesce a tenerlo dietro. Dopo il sorpasso il finlandese va al pit stop per proteggersi da Vettel. In testa Hamilton resiste a Verstappen, che gli arriva a un secondo. Anche Raikkonen non cede all'assalto di un ottimo Ricciardo.