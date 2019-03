Problemi al motore per il monegasco, vittoria buttata al vento Formula 1. In Bahrain Hamilton vince davanti a Bottas, Leclerc sul podio Insperata doppietta delle Mercedes a Sakhir. Le Ferrari dominano per due terzi di gara. Poi Vettel va in testacoda, il monegasco è rallentato da noie al propulsore e salva il terzo posto solo grazie all'ingresso di una safety-car

Quella che si annunciava una serata di festa per la Ferrari dopo le qualifiche e due terzi di gara, si trasforma in un disastro sportivo in pochi giri. Il testacoda di Vettel (al secondo posto) e il successivo problema al motore per Leclerc (al comando) danno il via libera alle Mercedes che a Sakhir fanno doppietta con Hamilton sul gradino più alto del podio e Bottas a ruota. Il finlandese conserva la vetta della classifica con un punto sul britannico. Terzo posto per Leclerc (grazie a una provvidenziale safety-car), poi Verstappen e Vettel. Sesto l'ottimo Norris su McLaren, settimo Raikkonen con l'Alfa. Undicesimo Antonio Giovinazzi con l'altra Alfa.Brutta partenza del monegasco, in pole position al Gp del Bahrain: viene passato da Vettel alla prima curva e da Bottas (che ha avuto la meglio su Hamilton) poco dopo. Il neo ferrarista non si perde d'animo e impone un ritmo infernale: secondo posto ripreso al terzo giro, sorpasso a Vettel al sesto. Pit stop per i big a partire dal 13° passaggio. Inaugura Bottas, al 14° Leclerc e Hamilton, al 15° Vettel (Ricciardo ne approfitta per assaporare il comando con la sua Renault). Tutti su medie, tranne il britannico che si rigioca le soft e riesce a sopravanzare Vettel all'uscita dai box. La strategia non sembra pagare, al 23° giro il tedesco si fa sotto e si riprende il secondo posto. Leclerc, intanto, se ne va.Hamilton si ferma per montare le medie al 35° giro, Vettel esegue la stessa operazione il passaggio successivo e stavolta riesce a restare avanti (sia pur bruciando quasi per intero i 4" di vantaggio). Al 37° tocca a Leclerc, anche per lui ultimo stint sulle medie, proprio mentre Hamilton e Vettel si danno battaglia. Il tedesco della Ferrari resiste a un primo assalto, poi subisce e va in testacoda perdendo l'alettone anteriore poco dopo. Cambio del musetto e rientro in pista in nona posizione con le soft.Il tedesco è costretto ad animare l'ultima parte della gara. I sorpassi in rapida successione di Norris (buona la gara del britannico della McLaren) Ricciardo e Hulkenberg lo riportano al quinto posto, a inseguire un ormai lontanissimo Verstappen.Ma il vero disastro per la Ferrari arriva a una dozzina di giri dal termine, quando Leclerc perde sensibilmente velocità. Hamilton recupera in pochi giri e si porta in testa al 48° passaggio, mentre il muretto della rossa verifica i problemi di riscaldamento del motore. Bottas, attardato di quasi trenta secondi, ha gioco facile nel ricucire il gap e si prende la posizione al 54° giro. Il calvario del monegasco continua e Verstappen si avvicina. L'incidente fra le due Renault, però, manda in pista la safety-car che cristallizza le posizioni nei tre giri che mancano al traguardo. Un po' di fortuna in una situazione sfortunata, come riconoscerà lo stesso Leclerc nelle interviste a caldo.