Anche in Francia la F.1 parla solo Mercedes: doppietta Hamilton-Bottas

Il Gp di Francia vede ancora una doppietta della Mercedes con Lewis Hamilton come al solito mattatore davanti al compagno di squadra Bottas. Terza la Ferrari di Leclerc, poi la Red Bull di Verstappen e l’altra Ferrari di Vettel.

Lewis Hamilton mantiene la testa dopo la partenza. Subito dietro il britannico il compagno in Mercedes, Valterri Bottas. Mantiene la terza posizione della griglia la Ferrari di Charles Leclerc. Seguono Verstappen, Sainz, Norris e Vettel settimo, poi Gasly e Giovinazzi nono, con Ricciardo decimo e Raikkonen undicesimo. Hamilton mantiene il ritmo e tiene a distanza il compagno di squadra Bottas. Al decimo giro time penalty di cinque secondi per Perez per aver tagliato una curva. Vettel riesce a guadagnare due posizioni e si mette alla caccia della Red Bull di Verstappen.

La gara come ormai consuetudine rischia il congelamento nelle posizioni di vertice. Bottas prova a ravvivare le cose avvicinandosi al compagno di Mercedes e i due si combattono a suon di giri veloci. Il campione del mondo tira al massimo in vista del pit stop. Al 21° giro pit stop di Verstappen, Vettel invece riceve l'ordine di scuderia di aspettare a rientrare. Leclerc cambia gomme al 22° giro, al giro 24 stop per Bottas e un giro dopo tocca a Hamilton. Al 26° rientra anche Vettel preceduto da Verstappen. Il ferrarista tenta di tornare all’attacco della Red Bull che resiste e le prime cinque posizioni tornano allo stato precedente: Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen e Vettel . Al 40° giro miglior personale di Leclerc, che però resta a sette secondi da Bottas. Ormai le sfide sono solo sui giri veloci con Hamilton che guida con un distacco abissale, ma Leclerc combatte aspramente per rientrare su Bottas che deve fare i conti con i doppiati. E’ comunque la fase più vivace di una gara già scritta e nell’ultimo giro il monegasco tenta il tutto per tutto, ma il finlandese resiste ed è secondo.

Per il ferrarista la soddisfazione del gradino più basso del podio. Vettel è quinto con la magra consolazione del giro veloce che vale 1 punto in più. E' la settima doppietta Mercedes negli otto gran premi disputati finora quest'anno. Per Hamilton è la vittoria numero 79 in carriera. Il britannico guida il Mondiale con 187 punti, seguito a 151 da Bottas e a 111 da Vettel.



Buon sesto posto per la McLaren di Carlos Sainz, che precede la Renault di Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen ottavo con l'Alfa Romeo, nono posto per Nico Hulkenberg, e decimo per Lando Norris. Chiude 16° l'italiano Antonio Giovinazzi.