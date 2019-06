Vettel per problemi alla power unit non ha partecipato alla Q3 e parte nono F1: Gp Austria, Leclerc in pole davanti ad Hamilton In seconda fila la Red Bull di Max Verstappen e l'altro pilota Mercedes, Valtteri Bottas

Pole position per Charles Leclerc nel GP d'Austria. Il monegasco della Ferrari ha fermato il cronometro su 1'03"003, nuovo record della pista. In prima fila anche Lewis Hamilton e Max Verstappen. Sebastian Vettel ha avuto problemi alla power unit e non ha partecipato alla Q3: ha chiuso decimo ma partirà dalla nona posizione per la penalizzazione di Magnussen giunto quinto, penalizzato, però, di cinque posti per la sostituzione del cambio. Per Leclerc è la seconda pole in carriera. Max Verstappen (Red Bull) aprirà la seconda fila davanti a Valtteri Bottas con l‘altra Mercedes. Sesto tempo per Lando Norris con la McLaren; quindi le due Alfa Romeo di Raikkonen e Govinazzi. Nono tempo per Pierre Gasly con l'altra Red Bull.Da segnalare che Hamilton è sotto investigazione per una manovra potenzialmente illegale in Q2 nei confronti di Raikkonen.Il Gp si preannuncia più interessante del solito, con una Ferrari che ha confermato le previsioni della vigilia, che la vedevano a proprio agio su una pista simile al Canada. E un motivo d’interesse sarà anche per la strategia perché la Ferrari partirà con gomma rossa, mentre le Mercedes e Verstappen con la gialla.Emozioni miste tra i ferraristi. Leclerc è entusiasta: "La macchina oggi mi ha dato sensazioni fantastiche: abbiamo fatto qualche cambiamento fra Q1 e Q2 e ho avuto risposte eccezionali dalla vettura. Per quello che abbiamo provato le emozioni sono buone anche in vista della gara. Il caldo? Sarà difficile da gestire, sia per me che per la macchina". Così Vettel: ”Non sono arrabbiato: non c'è alcun motivo di esserlo. Si è rotto qualche cosa, dobbiamo capire il perché. La macchina valeva la pole, peccato. Stavo trovando il ritmo giusto e mi stavo preparando al meglio per la Q2 e la Q3. Sono comunque nella top ten e sono contento per la pole position di Leclerc".Hamilton rende onore al monegasco: "Congratulazioni a Leclerc: fino a ora, è stato grandioso per tutto il weekend. Noi abbiamo avuto qualche difficoltà. Sono riuscito, nonostante tutto, a fare un buon giro alla fine: sarà bello vedere tre macchine diverse nelle prime tre posizioni di partenza. Sono contento di poter gareggiare con giovani talentuosi come Leclerc e Verstappen".