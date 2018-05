Formula 1, Gran Premio di Spagna Ferrari beffate a Montmelò: pole di Hamilton davanti a Bottas Vettel inultilmente il più veloce in Q1 e Q2. In Q3, nuovo record della pista per il campione del mondo in carica. Le rosse partiranno dalla seconda fila. Fuori a sorpresa in Q1 Hulkenberg (Renault)

Le Mercedes si nascondono fino alla Q3 e poi piazzano la zampata che vale la prima fila tutta d’argento. Sul circuito barcellonese di Montmelò, per il Gran Premio di Spagna, pole position per Lewis Hamilton davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas. Beffate le Ferrari, dopo che Sebastian Vettel era stato il più veloce di tutti sia in Q1 sia in Q2.Il campione del mondo in carica e leader della classifica iridata ha stabilito il nuovo record della pista in 1’16”173, precedendo il coéquipier finlandese di 40 millesimi e il tedesco della rossa 132. Completa la seconda fila l’altro ferrarista Kimi Raikkonen, a 439 millesimi. Per Hamilton è la 74a pole position in carriera.In terza fila le Red Bull: Max Verstappen scatterà dalla quinta casella, al suo fianco Dani Ricciardo. Completano la top ten del quinto appuntamento del Mondiale Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso (McLaren), Carlos Sainz (Renault) e Romain Grosjean (Haas).Vettel era stato il più veloce sia in Q1 sia in Q2, migliorando due volte il record della pista prima dell’exploit di Hamilton. Nella prima sessione, il ferrarista (1'17"031) aveva preceduto Verstappen, Raikkonen, Ricciardo, Hamilton e Bottas. Eliminato a sorpresa Hulkenberg con la Renault; quindi Ericsson (Sauber), le due Williams di Sirotkin e Stroll, che è finito fuori pista nei secondi finali, e Hartley che non ha mai girato visto che la Toro Rosso ha deciso di riparare con calma la sua monoposto incidentata nel corso della terza sessione di prove libere.Nella Q2, il tedesco della Ferrari ha chiuso in 1’16”802, precedendo il compagno di squadra Raikkonen. Eliminati Vandoorne (McLaren), Gasly (Toro Rosso), Ocon (Force India), Leclerc (Alfa Romeo Sauber) e Perez (Force India).