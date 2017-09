Il maltempo disturba le qualifiche del Gp d'Italia Formula 1. Nella pioggia di Monza c'è la zampata di Hamilton, in terza fila le Ferrari Per il britannico della Mercedes è la 69.ma pole, record solitario. Le Red Bull sono subito dietro, ma pagano le pesanti penalizzazioni di Verstappen e Ricciardo. In prima fila allora Lance Stroll, subito dietro Esteban Ocon e Bottas. Raikkonen e Vettel in difficoltà nella Q3

Oltre due ore e mezzo di sospensione per il maltempo,poi nella pioggia spunta la zampata di Lewis Hamilton mentre le Ferrari arrancano lontane della vetta. Il britannico della Mercedes si prende la 69.ma pole in carriera (record ora solitario, lasciato indietro Schumacher) davanti alle RedBull. Ma Verstappen e Ricciardo sono penalizzati rispettivamente di 20 e 25 posizioni per sostituzioni varie e partiranno nelle retrovie. Così accanto a Hamilton ci sarà il giovane canadese Lance Stroll (Williams) e dietro, in seconda fila, l'altrettanto sorprendente Esteban Ocon (Force India), quindi Bottas.Raikkonen e Vettel in terza fila. Ma erano settimo e ottavo. Male la Q3, quando la pioggia è più intensa. Probabilmente le vetture non riescono a mandare bene in temperatura le gomme 'heavy rain'. Qualifiche molto problematiche per il maltempo (già in mattinata la pioggia aveva fatto cancellare la terza sessione di prove libere). Dopo pochi minuti dall'inizio della Q1, la Haas di Grosjean è andata in testacoda sul rettilineo dei box a causa di un aquaplaning. La direzione corse ha sospeso le qualifiche. Poi, ogni quarto d'ora c'è stato un consulto che ha portato alla ripresa alle 16.40, ovvero due ore e mezzo dopo l'interruzione. Il tempo ha retto bene in Q1 e Q2, nella Q3 la pioggia è tornata battente.