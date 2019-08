Un anno fa in Belgio l'ultima vittoria del Cavallino F1: Gp del Belgio, Pole a Leclerc e prima fila tutta Ferrari Le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel partiranno dalla prima fila in griglia del Gran Premio di Spa (Belgio), con il pilota monegasco che ha conquistato la terza pole position in carriera in Formula 1 con il tempo di 1'42"519, nuovo record della pista. Subito dietro di lui sul circuito di Spa-Francorchamps il compagno di squadra Vettel, poi le due Mercedes di Hamilton e Bottas

Nel Gran premio del Belgio prima fila tutta Ferrari con un grande Leclerc e Sebastian Vettel davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas.

Dopo aver dominato le libere la Ferrari tenta il colpo. Nella Q1 lotta contro il tempo in casa Mercedes per far ripartire Hamilton, vittima di un incidente nella terza sessione di libere. A salvarlo lo stop imposto a causa del fuoco sulla Williams di Kubica che interrompe la prova. Qualche problema anche sulla Ferrari di Leclerc che comunque viene risolto. Dopo 10 minuti riprende la qualifica, ma va a fuoco anche l'Alfa di Giovinazzi e vengono eliminati gli ultimi 5 in quel momento: Gasly, Sainz, Kvyat, Russell e Kubica.

Sfortuna per Antonio Giovinazzi. Si era qualificato per la Q2 con una brillante ottava posizione, ma le sue qualifiche si sono concluse per la rottura del motore e scatterà 15°. Nella Q2 le Ferrari fanno ancora da battistrada, ma le Mercedes cominciano ad aumentare il ritmo. Problema tecnico sulla Red Bull di Albon, la cui qualifica è compromessa. Strepitoso Leclerc , primo in 1’42″938, appena 99 millesimi davanti a Vettel. A 0”654 Hamilton, ad un secondo Bottas. Completano la top10 dei qualificati Ricciardo, Verstappen, Raikkonen, Hulkenberg, Perez e Magnussen. Fuori Grosjean, Norris, Stroll, Albon e, ovviamente, Giovinazzi. Si entra nel vivo e Leclerc conquista una pole da fenomeno in 1’42″519, nuovo record della pista. Il monegasco ha rifilato 0”748 a Vettel e 0”763 a Hamilton. Il tedesco della Ferrari ha commesso un errore anche nell’ultimo tentativo, ma ha comunque preceduto di un soffio Lewis.

La prima fila è tutta rossa. A seguire Hamilton, Bottas (a 9 decimi), Verstappen, Ricciardo, Hulkenberg, Raikkonen, Perez e Magnussen. Spa si conferma una pista stregata per Lewis Hamilton che in Belgio ha sempre stentato. Un’occasione per la Ferrari per rompere il digiuno di vittorie stagionale. L’ultima fu proprio a Spa 2018. Resta sempre l’incognita del passo gara e anche del meteo, ma il viatico sembra incoraggiante.

La griglia di partenza



Prima fila

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

Seconda fila

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Valtteri Bottas (Mercedes)

Terza fila

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

Quarta fila

7. Sergio Perez (Racing Point)

8. Kevin Magnussen (Haas)

Quinta fila

9. Romain Grosjean (Haas)

10. Lando Norris (McLaren)

Sesta fila

11. Daniel Ricciardo (Renault)*scontate 5 posizioni di penalità

12. Nico Hulkenberg (Renault)*scontate 5 posizioni di penalità

Settima fila

13. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

14. Pierre Gasly (Toro Rosso)

Ottava fila

15. George Russell (Williams)

16. Robert Kubica (Wiliams)

Nona fila

17. Carlos Sainz (McLaren)*scontate 5 posizioni di penalità

18. Lance Stroll (Racing Point)*partenza dal fondo griglia

Decima fila

19. Alexander Albon (Red Bull)*partenza dal fondo griglia

20. Daniil Kvyat (Toro Rosso)*partenza d