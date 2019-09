Qualifiche della quindicesima gara del Mondiale Formula 1. Terza di fila per Leclerc, fa la pole anche a Singapore Dopo Spa e Monza, impresa del monegasco anche a Marina Bay. Hamilton accanto a lui in prima fila, poi Vettel (sfortunato nell'ultimo tentativo). Ferrari bene su un circuito ostico nelle previsioni

Ancora lui, per la terza volta di fila. E su un circuito dove la Ferrari avrebbe dovuto essere in difficoltà. Charles Leclerc fa la pole anche a Marina Bay (dopo Spa e Monza) e partirà davanti a tutti nel Gp di Singapore. Accanto al monegasco la Mercedes di Lewis Hamilton, staccato di circa due decimi, che ha preceduto Sebastian Vettel di soli 3 centesimi.Sfortunato il tedesco: impone subito un gran tempo in Q3, ma deve 'abortire' nell'ultimo tentativo e viene scavalcato. Seconda fila chiusa dalla Red Bull di Max Verstappen. In terza ci sono Bottas e Albon. Top 10 chiuda da McLaren e Renault a scacchiera: Sainz, Ricciardo, Hulkenberg e Norris.Passo indietro per le Alfa Romeo, che si fermano alla Q2 con Giovinazzi (12°) davanti a Raikkonen (14°). Male le Haas dopo le ultime gare molto positive: Grosjean si ferma in Q1, mentre Magnussen è 15°.