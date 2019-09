Le Ferrari al di sotto delle attese nel Gp di Russia Formula 1. Trionfo Mercedes a Sochi. Hamilton vince davanti a Bottas, Leclerc sul podio Grande partenza di Vettel che però si ferma per problemi al motore dopo il pitstop. La virtual safety car per liberare la pista favorisce la strategia delle 'stelle d'argento' che possono conservare prima e seconda posizione nelle loro soste

Hamilton torna a fare la voce grossa e trionfa a Sochi. L'iridato britannico si piazza davanti al compagno Bottas, per l'ennesima doppietta Mercedes. Leclerc sul podio, ma per la Ferrari è una delusione, viste le premesse e visto anche il ritiro di Vettel (motore). Red Bull ai piedi del podio con le rimonte di Verstappen e Albon (penalizzati in griglia per le sostituzioni delle powe unit), poi la McLaren di Sainz e la Racing Point di Perez.Spettacolare partenza di Vettel, che sfrutta la scia del compagno e approfitta del non brillante start di Hamilton (le Mercedes erano su gomme medie). Alla fine del lungo rettilineo il tedesco è in testa. Un incidente in cui ha la peggio Grosjean manda in pista la safety car e sul team radio Ferrari Leclerc fa capire di non aver apprezzato l'iniziativa. Alla ripartenza (tutto regolare) arriva l'ordine di invertire le posizioni delle Ferrari. Vettel fa orecchie da mercante e stampa un giro veloce dietro l'altro. Il monegasco non tiene il ritmo e l'ordine rientra. Verstappen, intanto, comincia a risalire animando la prima parte di gara.Il momento del pitstop scuote la classifica. Entra per primo Leclerc (dopo 23 giri). Vettel rientra al 27° e si trova dietro il monegasco. Un paio di giri e il motore della Ferrari n.5 si spegne. Vettel parcheggia a bordo pista e si va in virtual safety car. Le Mercedes ne approfittano per fare la sosta senza perdere posizione (la velocità in pista è ridotta al 40%). Un successivo fuoripista di Russell manda sul tracciato la safety car reale, che compatta il gruppo. Leclerc ne approfitta per rimontare le 'soft' e giocarsi alla pari gli ultimi 20 giri.Hamilton riparte forte e fa segnare più volte il 'tempo porpora', Bottas tiene dietro Leclerc che capisce presto di non aver chance per il secondo posto. Verstappen si è già insediato in quarta posizione e perde terreno dai primi. Albon 'raggruppa' le Red Bull piazzandosi dietro il compagno con un paio di buoni sorpassi.