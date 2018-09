Il finlandese a Sochi precede il compagno di squadra Formula 1, Gp Russia: pole Bottas davanti a Hamilton, terzo Vettel, quarto Raikkonen Fino a dieci minuti dalla fine pareva impossibile che qualcuno potesse togliere la pole position a Lewis Hamilton. Poi è spuntato Valtteri Bottas, vincitore un anno fa.Il pilota finlandese ha costretto Hamilton a forzare. Così dopo una prima parte perfetta, dove aveva guadagnato 3 decimi, Lewis ha commesso un errore vanificando il giro. Ferrari costrette ad accodarsi e mai parse realmente in grado di fare di più.

Nel Gp di Russia, a Sochi, doppietta Mercedes con Bottas in pole position davanti al compagno di squadra e leader del Mondiale Hamilton. Le Ferrari in seconda fila con Vettel e Raikkonen.Al termine della Q1 Lewis Hamilton è stato il più veloce . Con 1'32"410 ha preceduto di oltre mezzo secondo il compagno di squadra Valtteri Bottas. A seguire le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo che, però, partiranno ultimi per aver sostituito la power unit. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sono quinto e sesto a 9 decimi e un secondo da Hamilton. Eliminati. Hartley (Toro Rosso), Alonso (McLaren), Sirotkin (Williams), Vandoorne (McLaren), Stroll (Williams). La situazione non cambia al termine della Q2 Lewis Hamilton Con 1'32"595 ha preceduto di un decimo e mezzo il compagno di squadra Valtteri Bottas. A seguire le due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, con un ritardo di 0"450 e 0"470. Tutti e quattro si sono qualificati per la manche decisiva montando le Pirelli Ultrasoft, gomme con le quali prenderanno il via in gara. Qualificati per il Q3 anche Leclerc (Alfa Romeo Sauber), Grosjean (Haas), Ocon (Force India), Magnussen (Haas), Perez (Force India), Ericssom (Alfa Romeo Sauber). Eliminati: le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo, la Toro Rosso di Gasly, che non fa il tempo, e le Renault di Sainz e Hulkenberg che non hanno girato, perché essendo penalizzati sarebbero comunque partiti indietro. Nella terza sessione è Bottas a pescare l’asso e ad andare in pole: con 1'31"387 precede di 145 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Alle Ferrari tocca la seconda fila: Vettel a 556. Raikkonen a 850. Quinto Ocon a 2”026, sesto Leclerc, settimo Magnussen, ottavo Perez, nono Grosjean, decimo Ericsson. La Mercedes domina come previsto e per le rosse la battaglia in gara si preannuncia dura.