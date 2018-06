Le qualifiche del Gp del Canada Formula 1. Vettel lampo a Montreal, pole da record davanti a Bottas e Verstappen La griglia ribalta le gerarchie delle prove libere. Il tedesco scende 7 decimi sotto il precedente primato. Hamilton quarto davanti a Raikkonen e Ricciardo

Una griglia a tempo da record, con l'1'14"459 stabilito da Hamilton lo scorso anno che diventa la prima 'vittima' delle qualifiche di Montreal. Saranno in sei a scendere sotto quel limite. Ed è Sebastian Vettel a metterli tutti in fila con 1'10"764. accanto al tedesco della Ferrari c'è una Mercedes, ma non quella del leader iridato Hamilton: Bottas, apparso più vivace del compagno di team, paga appena nove centesimi alla rossa, ma tanto basta. seconda fila con Verstappen e Hamilton (sempre all'inseguimento per tutte le qualifiche), terza per Raikkonen e Ricciardo (1'11"116). Questi sei sono sotto il limite dello scorso anno. Hulkenberg, Ocon, Sainz e Perez completano i primi dieci che hanno dato vita alla Q3.Le prove libere avevano visto le Red Bull sempre avanti, con Verstappen scatenato. La griglia mostra uno spartito diverso. In Q1 avanti le Ferrari ed è un bel segnale. In Q2 il più veloce è Ricciardo, che comincia il valzer dei tempi da record (1'11"434). Il primato dell'australiano resiste fino al semaforo verde della Q3, quando crollano anche le sicurezze del team austriaco. Vettel piazza subito il tempone e poi si migliora. Verstappen è costantemente dietro Bottas, a Hamilton manca la zampata. Raikkonen sbaglia l'ultimo tentativo e perde la possibilità di migliorarsi (che sembrava alla portata).Conferme per Renault e Force India, perdono decisamente terreno le McLaren (fuori in Q2 e a rischio anche in Q1). Incolore la prova di Williams, Sauber e Toro Rosso.