Formula 1. Vettel trionfa a Montreal e si riprende la leadership del mondiale

Sebastian Vettel conduce dal primo all'ultimo giro il Gp del Canada e si aggiudica una gara che lo porta al comando del mondiale grazie al 5° posto di Lewis Hamilton. Per il ferrarista (alla 50.ma vittoria in carriera, terza questa stagione) 121 punti, 120 per il portacolori Mercedes. Sul podio Bottas (2° per tutta la gara) e Verstappen. 4° Ricciardo, 6° Raikkonen.Poche curve dopo lo start incidente, senza conseguenze per il beniamino di casa Stroll che centra Hartley. Ricciardo supera Raikkonen nelle prime curve, poi ai box Hamilton (che anticipa il cambio e offre un undercut inaspettato all'australiano) e resiste nel finale agli attacchi del britannico.