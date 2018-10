Suzuka Formula 1 in Giappone: pole Hamilton. Disastro Vettel nono: "Strategia condivisa. Andata male"

Pole ad Hamilton e disastro Ferrari nelle qualifiche del gp del Giappone. Domani a Suzuka il leader del mondiale partirà in prima fila affiancato dal compagno di squadra Valtteri Bottas, Raikkonen ha fatto il quarto tempo dietro a Max Verstappen; Sebastian Vettel addirittura il nono, staccatissimo dal suo rivale per il titolo iridato. Qualifiche condizionate dalla pioggia e dal vento, la Ferrari ha pagato qualche incertezza sulla scelte delle gomme, mentre Vettel di suo ci ha messo alcuni errori.Come già nelle tre sessioni di prove libere, soprattutto in quelle di ieri, Hamilton ha fatto un tempo stellare e indovinato la scelta delle gomme, ottenendo il suo miglior giro sul circuito di Suzuka (5807 metri) in 1'27"760, e rifilando di stacchi enormi agli avversari. Per il leader della classifica iridata è l'80/a pole in carriera.Bottas ha ottenuto il secondo tempo in 1'28"059, e Verstappen 1'29"057. Staccatissimo, di quasi due secondi, Raikkonen che ha fatto il miglior giro in 1'29"521, seguito da Romain Grosjean in 1'29"761. Lontanissimo Vettel, al nono posto in 1'32"192, incartandosi fra il cambio gomme, un'uscita di pista e alcunierrori in curva che gli hanno fatto perdere la rincorsa per il giro veloce."Le gomme intermedie? Abbiamo deciso insieme, non è rilevante chi ha preso la decisione. Io ero d'accordo. È stata una decisione sbagliata ed è andata così". Così un deluso Sebastian Vettel commenta la la nona posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 del Giappone, a Suzuka. "Stava per piovere, pensavamo che avrebbe piovuto di più ma non è stato così", ha aggiunto ai microfoni di Sky. "Ha piovuto dopo, ora sembriamo degli idioti ma se avesse piovuto 5 minuti primi sarebbe andata bene. Sono cose che succedono, non è stata la miglior sessione ma la decisione l'abbiamo presa a livello di team", ha concluso Vettel.