Gp Monaco, pole Ricciardo davanti a Vettel e Hamilton

Nel Gp di Monaco una imperiosa Red Bull conquista la pole davanti alla Ferrari di Vettel. In seconda fila la Mercedes di Hamilton e l’altra Ferrari di Kimi RaikonenSubito un colpo di scena. La Red Bull, grande favorita per la pole, vede Verstappen costretto a ritirarsi dopo l'incidente avuto sul finire delle libere 3 e dopo aver sostituito il cambio. L’olandese partirà ultimo. Vettel passa in testa, ma la Red Bull è troppo veloce, il tedesco però si mette subito alle spalle di Ricciardo, passando davanti a Hamilton. Gli altri eliminati sono Hartley (Toro Rosso), Ericsson (Sauber), Stroll (Williams), Magnussen (Toro Rosso) oltre a Verstappen. Nella Q2 la Mercedes fatica ad ingranare nei primi giri ma cambiate le gomme con le ipersoft rientra alla grande.Vettel stacca il miglior tempo, ma dura pochi secondi, perché viene superato da Ricciardo. Raikkonen si migliora e passa al secondo posto a soli 38 millesimi da Ricciardo seguito da Vettel, Hamilton e Bottas. Gli esclusi nella Q2 sono Hulkenberg (Renault), Vandoorne (McLaren), Sirotkin (Williams), Leclerc (Sauber) e Grosjean (Haas). Nell’ultima frazione straordinaria prestazione Red Bull con Ricciardo che diventa il primo di sempre a scendere sotto il muro del 1'11'' su questo circuito. Vettel e Raikkonen sono tutti compresi in un intervallo di 5 millesimi di secondo. Alla fine le posizioni si delinenano con questo schieramento nelle prime due file: Ricciardo (Red Bull) 1’10”810, Vettel (Ferrari) +0”229,Hamilton (Mercedes) +0:422, Raikkonen (Ferrari) +0:456. In terza fila Bottas (Mercedes) e Ocon (Force India).