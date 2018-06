Il finlandese della Mercedes precede Hamilton F.1: in Austria pole di Bottas Prima fila tutta d'argento allo Spielberg. Le Ferrari sono in seconda fila con Vettel terzo davanti a Raikkonen. Ottimo sesto il francese Grosjean con la Haas fra le due Red Bull

Non c’é né Hamilton né Vettel in pole position nel Gp d’Austria. Sul Red Bull Ring dello Spielberg, il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas centra l’acuto (quinta volta in carriera) con il tempo di 1’03”130, nuovo record della pista. Accanto a Bottas, che in Austria ha già fatto pole e vittoria lo scorso anno, parte il compagno Lewis Hamilton (a soli 19 millesimi). Le Ferrari di Vettel e Raikkonen si accomodano in seconda fila rispettivamente a 334 e 530 millesimi.Vettel attende gli ultimi 3’ per scendere in pista per il giro da pole, ma l’impresa fallisce.Exploit del francese Grosjean (Haas) che ottiene il sesto tempo intrufolandosi fra le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Magnussen, Sainz e Hulkenberg completano, nell’ordine, la top ten della Q1.Lo spagnolo Alonso riesce a superare la Q1 (11° tempo), subito eliminata l’altra McLaren del’olandese Vandoorne (16°). Male il messicano Perez (Force India), anche per lui fatale la Q1 con il 17° tempo. Successivamente, nella Q2, Alonso non va oltre il 14° posto. Con lui restano fuori dai dieci della Q3 Ocon, Gasly, Leclerc (poi penalizzato di cinque posti per la sostituzione del cambio) e Stroll.