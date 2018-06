A Le Castellet Vettel solo terzo tempo Formula Uno in Francia, Hamilton conquista la pole L'inglese della Mercedes centra la 75ma pole della carriera davanti al compagno di scuderia Bottas, il tedesco della Ferrari parte in seconda fila. Soltanto sesto tempo per l'altra rossa di Raikkonen

Sul circuito Paul Ricard di Le Castellet, completamente rinnovato (il Gp di Francia è tornato in calendario quest’anno, ultima edizione nel 2008 a Magny Cours), Lewis Hamilton (Mercedes) centra la 75ma pole in carriera. Il pilota inglese precede di 118 millesimi il compagno di scuderia Bottas.Sebastian Vettel, leader mondiale con un punto su Hamilton, non va oltre il terzo tempo a 371 millesimi. Accanto al tedesco della Ferrari, con il quarto crono, partirà la Red Bull di Verstappen (a 676 millesimi). Resta indietro l’altra Ferrari di Kimi Raikkonen, relegato in sesta posizione, dietro all’altra Red Bull di Ricciardo, a oltre un secondo dalla pole.La fase decisiva per delle qualifiche, la Q3, è stata fermata qualche minuto per un incidente alla Haas del francese Grosjean, andata lunga in curva (asfalto viscido per la pioggia). Pilota illeso.Giornata deludente per le McLaren: lo spagnolo Alonso, reduce dalla ‘24 ore di Le Mans’, e il belga Vandoorne vanno subito fuori nella Q1. Il neozelandese Hartley (Toro Rosso) parte in coda per aver cambiato la power unit prima delle qualifiche.