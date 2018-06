Partenza caotica ma grande rimonta di Sebastian Vettel F.1, GP Francia: Hamilton trionfa davanti a Verstappen e Raikkonen Lewis Hamilton domina il Gran Premio di Francia e torna in testa al Mondiale di Formula Uno. Sebastian Vettel dopo un incidente al via per un contatto con Bottas è costretto a una gara di rimonta e non va oltre il quinto posto. Sul podio la Red Bull di Max Verstappen, secondo, e l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen, terzo grazie a un sorpasso negli ultimi giri a Daniel Ricciardo, in difficoltà con l'altra Red Bull e quarto

Nel Gp di Francia a Le Castellet dominio di Hamilton su Mercedes che precede la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Raikkonen. Quinta l’altra Ferrari di Vettel alle spalle della Red Bull di Ricciardo.Lewis Hamilton voleva tornare al successo dopo la gara difficile di Montreal e riprendersi la testa alla classifica generale. Sebastian Vettel contenere il rivale apparso in gran forma nel week end. Al primo giro subito un contrattempo: contatto tra Vettel e Bottas, completamente danneggiata l’ala della Ferrari. Vettel cambia l’ala anteriore e le gomme. Rientra anche Bottas con una gomma posteriore forata dopo il contatto col tedesco. Safety car in pista, Hamilton al comando davanti a Verstappen e Sainz. Seguono Ricciardo, Magnussen, Leclerc e Raikkonen, partito malissimo. 17° Vettel, 18° Bottas. Vettel sotto investigazione dopo l’incidente: Hamilton ha frenato di colpo, costringendo il pilota della Ferrari a fare altrettanto. Da qui la collisione con Bottas che arrivava da destra. La safety car rientra dopo 5 giri e Vettel si trova addirittura sedicesimo davanti a Bottas.Vettel indemoniato vuole risalire ed è anche protagonista di un contatto con Alonso che costringe lo spagnolo al testacoda. Al 10° giro Seb viene penalizzato di 5” dopo l’incidente con Bottas. Vettel è una furia e al giro 14 già si trova in nona posizione, poi inanella un sorpasso a giro, si libera di Magnussen ed è sesto. Anche Kimi è velocissimo e cerca di mettersi in scia delle Red Bull, mentre Hamilton può gestire la leadership in tranquillità. Al 20° giro Vettel supera anche Sainz, e va a 17 secondi dal quarto posto del compagno di squadra, Raikkonen. Nel frattempo il cielo comincia a essere sempre più nuvoloso. Hamilton non si deconcentra e continua a stampare giri record. Al 29° giro momento chiave, pit-stop per Ricciardo e dopo la sosta ai box dell’australiano Vettel lo supera, ma le sue gomme sono usurate e Ricciardo si riprende il terzo posto dietro a Verstappen. Al 35° giro Raikkonen si ferma ai box e rientra in pista quinto, alle spalle di Vettel che lo deve lasciar passare.Al 41° giro Vettel cambia pneumatici e rientra quinto dopo aver scontato anche la penalizzazione. Al 42° giro il più veloce è Raikkonen che guadagna 2 secondi su Ricciardo e poi si mette in scia e lo supera. Hamilton primo, poi Verstappen, Raikkonen, Ricciardo, Vettel e Bottas. la Ferrari ha ottenuto forse il massimo in una gara che si era messa malissimo. Al 51° giro esplode la gomma di Stroll (Williams) detriti in pista e divieto di sorpasso con arrivo praticamente in parata. Con questa vittoria Hamilton si riprende il primato in classifica andando a +14 su Vettel.