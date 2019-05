Grande gara di Verstappen Formula 1, a Montecarlo trionfa ancora Hamilton davanti a Vettel e a Bottas Il pilota britannico vince sul circuito cittadino di Montecarlo, ottiene il suo quarto successo stagionale su sei gare, ma per la Mercedes sfuma la sesta doppietta su sei gare visto il terzo posto di Bottas. Grande gara della Red Bull di Max Verstappen che ha provato fino alla fine, vista la penalità di 5'' da scontare, di superare la Mercedes

Condividi

A Montecarlo La Mercedes di Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Formula 1 . Seconda la Ferrari di Sebastian Vettel grazie ai 5 secondi di penalità inflitti alla Red Bull di Max Verstappen per il sorpasso in pit-lane ai danni della Mercedes di Valtteri Bottas. L'olandese chiude così quarto dietro anche allo stesso Bottas, sul podio. Leclerc costretto al ritiro.Per Hamilton si tratta del 77° successo in carriera, il terzo sul circuito del Principato. Quinto posto per Pierre Gasly (Red Bull) davanti alla McLaren di Carlos Sainz e alle Toro Rosso di Daniil Kvyat e Alexander Albon. Completano la top ten Dani Ricciardo (Renault) e Romain Grosjean (Haas).Minuto di raccoglimento per tutti i piloti e addetti in griglia per commemorare la scomparsa di Niki Lauda, avvenuta in settimana.L'idolo di casa Charles Leclerc paga l'errore di strategia commesso durante le qualifiche e si trova relegato nella casella numero 15. Bellissimo scatto per Max Verstappen che quasi riesce a superare la Mercedes di Bottas, mentre Ricciardo prende la posizione su Magnussen. Al giro 5 giro veloce di Valtteri Bottas che non vuole farsi staccare dl compagno di squadra Hamilton. Leclerc tenta un recupero disperato e passa Grosjean,poi contatto con Hulkenberg e gara purtroppo compromessa per la Ferrari n.16 costretta a fermarsi ai box. Al 12° giro Safety Car in pista per pulire la pista dai detriti della Ferrari. I piloti si fermano per il cambio gomme sfruttando la sospensione temporanea della gara e c’è un contatto in pit lane fra Bottas e Verstappen. Al 16° giro contatto fra Giovinazzi e Kubica che tiene bloccati quattro piloti nella parte finale della pista. Safety Car di nuovo fuori. Penalitá di 5 secondi per Max Verstappen. L’olandese si avvicina al leader, probabilmente informato della penalitá cerca di forzare il ritmo e giocarsi le residue possibilitá. Verstappen sempre alle spalle di Hamilton inizia ad avere problemi di graining a causa del surriscaldamento. Ritmo di Hamilton lento, a 20 giri alla conclusione Verstappen sempre negli specchietti di Hamilton cerca la chance giusta per passare al comando ma al giro 71 errore dell’olandese che va lungo alle Piscine, senza causare problemi agli altri piloti. Guida conservativa per Vettel conscio della possibilità di arrivare secondo in virtù della penalizzazione di Verstappen. Al giro 76 estremo tentativo di Verstappen in uscita dal tunnel, contatto con la Mercedes ma nessun danno alle vetture.Hamilton con un piccolo gap non ha intenzione di concedere alcuna possibilitá al pilota Red Bull e va vincere davanti ad un super Max Verstappen relegato poi al quarto posto causa la penalizzazione da scontare. Podio quindi per Seb Vettel e Valtteri Bottas, ma ancora una gara da dimenticare per la Ferrari. In classifica la Mercedes prende sempre più il largo con 257 punti rispetto ai 139 della Ferrari, Per quanto riguarda la classifica piloti Hamilton ha 137 punti il compagno di squadra Bottas 120 e il ferrarista Vettel appena 82.