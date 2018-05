SPORT

2018/05/20 14:45

Internazionali di Roma Tennis, Foro Italico: torneo femminile all’ucraina Svitolina Battuta in finale la numero uno del mondo Simona Halep per 6-0 6-4, secondo successo consecutivo nella capitale per la 23enne di Odessa

Open Bnl di tennis: finali Nadal-Zverev e Svitolina-Halep Tennis, Zverev re e Svitolina regina degli Internazionali d'Italia Condividi La tennista ucraina 23enne Elina Svitolina ha vinto per il secondo anno consecutivo gli Internazionali d'Italia femminili, torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 3 milioni 351mila 720 dollari, di scena sulla terra rossa del Foro Italico. La giocatrice, quarta testa di serie del torneo di Roma, ha dominato oggi la finale contro la numero uno del mondo, Simona Halep, battuta per 6-0 6-4 in un'ora e 8 minuti di gioco.



La vittoria della Svitolina è un vero e proprio bis di quella dell’anno scorso, visto che anche nel 2017 aveva battuto nell'ultimo atto del torneo la rivale rumena. Per la giocatrice originaria di Odessa è il 12esimo titolo della carriera, il terzo stagionale dopo Brisbane e Dubai.



Oggi alle 16 è in programma anche la finale del singolare maschile tra il tedesco Alexander Zverev e la spagnolo Rafa Nadal. Il numero due del tabellone ha battuto semifinale il croato Marin Cilic, mentre il numero due del mondo ha sconfitto il grande rivale Novak Djokovic e cerca l'ottavo successo nel torneo romano.

