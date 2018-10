ECONOMIA

2018/10/22 09:15

Forte calo per lo spread, sprint in avvio per Piazza Affari

di Paolo Gila Milano ha aperto le contrattazioni con un robusto +1,74%, con acquisti generalizzati, ma soprattutto su bancari e industriali con FCA in evidenza dopo la vendita di Magneti Marelli a Calsonic Kansei.

Effetti immediati anche per lo spread, sceso a 285 punti base, con il rendimento dei nostri bpt decennali al 3 e 32%.

Bene anche le altre borse europee con Francoforte e Parigi in crescita di circa un punto mentre Londra si apprezza di mezzo punto percentuale.

