Turchia Forte scossa di terremoto a Istanbul, magnitudo 5.7 Non si segnalano al momento danni a persone o cose

Condividi

Un forte terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito Istanbul. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Anadolu. Secondo il sito del quotidiano 'Sabah', la scossa ha provocato "momenti di panico" in città. Poi è stata registrata un'altra scossa di magnitudo 4.1.



Molta gente è scesa in strada in preda al panico ma non si segnala almomento alcun ferito. L'unico danno rilevante registrato finora è la caduta della punta di un minareto in una moschea d iAvcilar, sulla sponda europea della metropoli sul Bosforo.



Già due giorni fa un terremoto di magnitudo 4.7 era stato registrato nella provincia della metropoli sul Bosforo, ma non aveva provocato vittime o danni.

L'Osservatorio Kandilli e l'Istituto di ricerca sui terremoti hanno localizzato l'epicentro della scossa a una profondità di 12,4 chilometri nel Mar di Marmara, a sud di Silivri, comune della provincia di Istanbul a circa 70 chilometri dal centro della metropoli. Secondo l'Afad, l'agenzia governativa turca analoga alla protezione civile, l'epicentro è stato localizzato invece a una profondità di sette chilometri. Poche ore prima a Istanbul era stata registrata una lieve scossa di magnitudo 2.9.

Istanbul e la regione di Marmara sono considerate ad alto rischio sismico per la presenza della faglia nord anatolica.