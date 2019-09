Televoto quotidiano Ambrosetti, gli imprenditori valutano esperienza dei governi giallo-verde e Conte bis Per 6 imprenditori su 10 il giudizio sul Governo Lega-M5S "è molto negativo". Attesa per il Governo Conte bis. Su Trump ritengono che sarà rieletto alla Casa Bianca

di Tiziana Di Giovannandrea Gli oltre 200 imprenditori intervenuti a Cernobbio, a Villa d'Este, durante i lavori dell'ultima giornata del Forum organizzato da The European House-Ambrosetti, hanno espresso dubbi sull'esperienza di Governo giallo-verde. Attendista il giudizio sull'Esecutivo Conte bis.Per la terza giornata consecutiva anche nell'odierno consesso, tramite televoto, è stato condotto un sondaggio tra gli imprenditori presenti avente a tema sia il loro livello di fiducia sulla situazione attuale e sulle prospettive future dell'Italia sia un giudizio sul Governo Lega-M5s e sul neo Esecutivo M5S e Pd.Complessivamente, non è positivo il. Il 39,1% ha un sentimento "basso" e "molto basso" mentre coloro i quali nutrono un'alta fiducia sono solo il 15,2%. Un sufficiente livello di fiducia verso l'oggi e il domani è stato espresso dal 25,7% degli imprenditori partecipanti al Forum.Per quanto riguarda l'da parte della platea del Forum Ambrosetti il giudizio è stato di bocciatura. Secondo i risultati del televoto fornito dagli oltre 200 imprenditori intervenuti all'ultima giornata del workshop, il 59,1% (6 imprenditori su 10) ha giudicato "molto negativamente" l'operato del Conte 1. Inoltre, in un una scala da 1 (molto negativamente) a 9 (molto positivamente), il 22,6% dei presenti ha votato 2 e l'8,6% il 3 mentre coloro che hanno espresso un giudizio accettabile sono nel complesso il 4,3%.Per quanto riguarda invece legli interpellati sono attendisti: il sentimento presenta diversi gradi di giudizio, anche se la maggioranza relativa dei presenti (18,6%) ha espresso un giudizio che si colloca a metà in una scala da 1 (aspettative molto basse) a 9 (molto alte).Inoltre gli imprenditori di Cernobbio in occasione della tavola rotonda con Hillary Clinton, che c'è stata nel tardo pomeriggio di ieri, con il televoto hanno giudicato l'azione politica dell'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump non promuovendone l'operato ma dicendosi convinti che sarà rieletto alla Casa Bianca.Il televoto degli oltre 200 imprenditori ha giudicato l'azione politica di Trump molto negativa nel 32,9% dei casi mentre chi lo giudica molto positivo è solo il 3%. Per quanto riguarda le aspettative delle presidenziali Usa del prossimo anno, il 52,4% dei votanti ritiene per certa la rielezione dell'attuale presidente. L'ipotesi che un democratico batta Trump è prevista dal 31% mentre appena il 5,9% ritiene che un altro repubblicano possa scalzarlo dalla corsa alla Casa Bianca.