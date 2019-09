Televoto quotidiano Ambrosetti, gli imprenditori giudicano l'operato dei principali leader dell'Unione europea Il Forum boccia il premier britannico Boris Johnson, promuove il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Rimandato il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Aumenta la fiducia nell'Europa

di Tiziana Di Giovannandrea Bocciato senza riserva Boris Johnson. Promossi Emmanuel Macron e Angela Merkel. Giuseppe Conte rimandato.Gli oltre 200 imprenditori intervenuti a Cernobbio, a Villa d'Este, nell'ambito dei lavori della seconda giornata del Forum The European House - Ambrosetti, tramite televoto sono stati chiamati ad esprimere il loro sentimento sull'operato politico dei leader dei principali Paesi europei, Italia compresa.Il 79,5% di loro giudica molto negativamente l'operato politico del premier britannico. Solo il 2%, invece, promuove positivamente l'inquilino di Downing Street.Il giudizio sul presidente francesesono invece di moderato gradimento: in una scala da 1 a 9, infatti, il 21,3% degli imprenditori esprime un 7. I più negativi sono il 4,9% mentre i più entusiasti dell'operato dell'Eliseo sono l'8,5%.Moderato gradimento anche per: la Cancelliera tedesca riscuote un 7 nella pagella del gradimento sull'operato dal 21,9% della platea. Sentimento molto negativo, invece, per il 3,1% degli imprenditori di Cernobbio e molto positivo per il 6,3%.Controverso il giudizio di Cernobbio sul premier italiano. Per il 23,7% degli imprenditori l'operato del Presidente del Consiglio non arriva alla sufficienza e strappa un 5 in pagella. Ad essere invece molto negativo è il 14,7% della platea mentre i più entusiasti di Conte sono il 2,6% dei presenti.La platea degli oltre 200 imprenditori intervenuti al Forum Ambrosetti di Cernobbio hanno anche espresso, sempre tramite televoto, il loro tasso di fiducia nell'Europa. Il dato che emerge rileva un aumento della fiducia nell'Europa.Coloro che nutrono un alto tasso di fiducia nei confronti delle istituzioni europee sono infatti il 22,8%, rispetto all'8% registrato lo scorso anno. Coloro che invece hanno un bassissimo indice di fiducia sono il 4,1% (nel 2018 erano il 13,3%).Tra letra quelle chieste dagli imprenditori di Cernobbio all'Europa, alc'e' efficacia su sicurezza, immigrazione e politica estera (19,6%), alil rafforzamento del Mercato Unico (15,9%), alla maggior convergenza nelle politiche di bilancio e armonizzazione fiscale (15,2%).Per quanto riguarda la, il caso affrontato e su cui gli imprenditori si sono espressi è stato quello della Grecia. L'opinione è stata rilevata prima e dopo l'intervento dell'ex premier ellenico Alexis Tsipras. Se prima era prevalente un'opinione molto negativa (16,7%), dopo il discorso di Tsipras tale percentuale è scesa al 10%.Gli imprenditori sono stati sollecitati infine anche sul: chi ritiene che tale rischio sia molto basso è il 3,6% degli intervenuti, coloro che invece ravvisano un rischio alto sono nel complesso il 14%.