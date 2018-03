Forza Italia, Berlusconi: felice per Salvini. Resto regista e garante del Centrodestra

"La nostra coalizione è risultata la prima forza politica, questo deve essere determinante per formare l'incarico del nuovo governo". Così Silvio Berlusconi in un video messaggio. "Ora sta al Capo dello Stato assumere una decisione, noi contiamo sul suo equilibrio, sulla sua saggezza, sono sicuro che grazie al centrodestra e al ruolo centrale di FI sapremmo dare risposte concrete al Paese", aggiunge l'ex premier."La nostra coalizione è risultata la prima formazione politica e questo deve essere determinante per ricevere l'incarico di governo. sono felice per Matteo Salvini, sono felice per la Lega con cui siamo stati per lunghi anni al governo e con la quale governiamo regioni importanti. Confermo nel rispetto verso gli alleati e dei patti intercorsi rimango il leader di FI, sarò il regista del Centrodestra e il garante della compattezza della coalizione", ha detto Berlusconi.