Bernini: "Incalzeremo nuovo governo. Tempo della propaganda è finito" La capogruppo al Senato di Forza Italia conferma il no al governo giallo-verde. Ma ribadisce la tenuta della coalizione con la Lega in vista delle prossime elezioni amministrative

Da una parte c'è Salvini che considera la Lega ancora nel centrodestra nonostante il governo e il "contratto" giallo-verde; dall'altra c'è Forza Italia che manda messaggi interlocutori, e sottolinea le differenze: "Forza Italia è per l'abbattimento della pressione fiscale, per liberare le forze delle imprese e delle famiglie, per rilanciare l'economia. Non siamo per il ritorno all'assistenzialismo a pioggia che non è mai servito a risollevare nessuno, tanto meno il Mezzogiorno. Di questo ci occuperemo in Parlamento incalzando il nuovo governo perché il tempo della propaganda e degli spot è finito".A parlare, in occasione degli stati generali di Forza Italia, è Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato. "Non abbiamo avuto paura di andare all'opposizione, al fianco del nostro presidente Berlusconi abbiamo fatto più di una traversata del deserto - ha dichiarato Bernini - né abbiamo paura di tornare al voto". E a questo proposito, guardando alla tornata elettorale amministrativa del prossimo 10 giugno, torna centrale il tema del centrodestra unito. Perché, a dispetto dello scenario nazionale, a livello locale il connubio Forza Italia-Lega ancora resiste. E secondo la capogruppo sarà ancora vincente. A lunedì 11 la sentenza.