La polemica Forza Italia: Grillo contro il Colle per mascherare le promesse tradite

''L'attacco ai poteri del Capo dello Stato è un grande classico di chi non ha niente da dire. Pensare di poter intimidire Sergio Mattarella è l'ennesimo errore politico delM5S, che ha un atteggiamento sempre più anti-italiano". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota."Capiamo l'esigenza di Beppe Grillo di dover parlare d'altro dal momento che dal condono alla Tap, il governo di cui è azionista di maggioranza non è riuscito a mantenere la parola data su un solo tema. Sul palco insieme a lui c'era del resto un presidente del Consiglio nominato, mai eletto da nessuna parte", prosegue Carfagna."Altro che togliere poteri al Presidente della Repubblica: noi pensiamo che il nostro Paese abbia bisogno di un Capo dello Stato più forte, eletto direttamente dagli italiani e per questa ragione proponiamo da tempo una riforma dello Stato in senso presidenziale'', conclude.