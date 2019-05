Zingaretti: "Ennesima provocazione, solidarietà a Lucano" Forza Nuova: "Impediremo la lezione di Lucano alla Sapienza di Roma" Il sindaco sospeso di Riace è stato invitato ad un seminario organizzato dal Dottorato in 'Storia, Antropologia, Religioni che si terrà lunedì 13 maggio all'Università La Sapienza di Roma per parlare agli studenti dell'esperienza di Riace, del "cammino di rinascita di un paese abbandonato"

"Siamo pronti a bloccare la conferenza del sindaco indagato con un comizio di Roberto Fiore in piazzale Aldo Moro diremo no a Lucano, no alla sostituzione etnica, no al business dell'accoglienza. Non possiamo tollerare che questo nemico dell'Italia salga in cattedra". È questa la posizione di Forza Nuova in vista dell'incontro che il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, avrà lunedì 13 maggio all'Università La Sapienza di Roma per parlare agli studenti dell'esperienza di Riace, del "cammino di rinascita di un paese abbandonato".Lucano è stato invitato ad un seminario organizzato dal Dottorato in 'Storia, Antropologia, Religioni. Il due volte sindaco del comune Reggino, sospeso dopo l'avvio dell'inchiesta 'Xenia' condotta dalla Procura di Locri sui presunti illeciti nella gestione dell'accoglienza dei migranti a Riace, e ora candidato come consigliere comunale alle amministrative del 26 maggio, è stato invitato a confrontarsi con gli studenti sul tema 'Convivenze. Il senso dei luoghi e il senso degli altri. Riace da condividere'."Lunedì alle 14,30 saremo in piazzale Aldo Moro fuori La Sapienza a dire no a Lucano, no alla sostituzione etnica, no al business dell'accoglienza e alle favole pro immigrazione", annuncia sulla sua pagina Facebook Forza Nuova. "Il simbolo del potere immigrazionista e oggi bandiera dell'ignoranza antifascista dovrebbe spiegare a docenti e studenti romani il suo 'fantastico mondo dell'accoglienza' basato sul modello Riace. Roma e Forza Nuova non possono tollerare che questo nemico dell'Italia salga in cattedra - si legge -. Saremo in comizio con Roberto Fiore e pronti a bloccare la conferenza del sindaco indagato per sfruttamento dell'immigrazione clandestina"."Sono certo che le forze dell'ordine, il prefetto e la questura garantiranno la libertà d'espressione dentro alla Sapienza. Ma è evidente che solo questo annuncio, di voler impedire un evento come quello di Mimmo Lucano, è una provocazione che ci dice quanto sia importante accendere in tutto il Paese una battaglia delle idee, a difesa della Costituzione e della democrazia", ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di un evento a Roma. "Sono troppi i segnali che hanno tutti un indirizzo - ha aggiunto -: impedire l'espressione, la crescita è il rafforzamento degli spazi democratici. Solidarietà quindi a Mimmo Lucano, e ovviamente, come rappresentante delle istituzioni, faremo di tutto affinché la conferenza si tenga, e si tenga, come deve avvenire in un Paese civile, nel rispetto delle opinioni che si vogliono esprimere"."La manifestazione all'Università La Sapienza contro Mimmo Lucano annunciata da Forza Nuova è l'ennesima provocazione contro la città. La sindaca Raggi intervenga e chieda al Prefetto e al Questore di vietare l'ennesima scorribanda fascista. Le provocazioni orchestrate da chi istiga odio non si debbono più ripetere. È inaccettabile la ripetizione all'interno dell'Università di ulteriori tensioni come quelle attuate a Casal Bruciato e a Torre Maura. Mimmo Lucano, invitato a sostenere una lezione dalla facoltà di Lettere non può essere oggetto della campagna d'odio delle formazioni neofasciste e neonaziste così come è già accaduto alla sindaca Raggi. Il ministro Salvini deve garantire l'ordine ed impedire agli squadristi di reiterare l'ennesima provocazione". Lo afferma, in una nota, il gruppo capitolino del Pd.