Roma Estrema destra in piazza contro le misure anti-Covid. Rissa fra manifestanti al Circo Massimo 8 i manifestanti fermati dopo il lancio di oggetti e bombe carta contro la polizia alla manifestazione organizzata da Forza Nuova, cui partecipano anche i "Ragazzi d'Italia" al grido "Duce, Duce". Tanti arrivati dal nord: "Siamo apolitici"

Scontri al Circo Massimo con lancio di oggetti e bombe carta da parte dei manifestanti nei confronti della polizia, alla manifestazione di Forza Nuova. Tutto sarebbe partito da una scaramuccia con le telecamere presenti, degenerata in una rissa, o da un diverbio interno fra i manifestanti. Sarebbero 8 i fermati, la loro posizione è al momento al vaglio. La manifestazione si è conclusa con un'ora di anticipo rispetto all'orario autorizzato. Visti i reiterati scontri tra i presenti, ha avuto uno svolgimento limitatissimo e si è conclusa con i vari gruppi organizzati di militanti, che via via hanno abbandonato la zona.

Lancio di vasi, bottiglie e petardi contro la polizia

Sono stati lanciati vasi, bottiglie e petardi contro forze dell'ordine e giornalisti durante i minuti di tensione che si sono registrati a via dei Cerchi in avvio della manifestazione organizzata, oltre che da Forza Nuova, da altri gruppi di estrema destra. Polizia in assetto antisommossa e idranti per ripristinare la normalità, i manifestanti si sono poi assiepati sotto al palco allestito al Circo Massimo.

Al grido "Duce, Duce"

Sono arrivati al circo Massimo al grido di 'Duce, Duce'. Si fanno chiamare 'Ragazzi d'Italia' e sono giunti a folti gruppi con bandierine tricolore e fumogeni. Sono gli estremisti di destra e ultras di varie curve, scesi in piazza per protestare contro le misure adottato dal Governo in questa fase dell'emergenza Covid. Tante magliette bianche, pochissime mascherine, teste rasate, tatuaggi, qualche braccio teso e una presenza femminile pari a zero. Tra i presenti, anche il leader di Forza nuova Giuliano Castellino e sponenti della curva nord della Lazio con le magliette raffiguranti Diabolik, così come veniva soprannominato il capo degli irriducibili, Fabrizio Piscicelli, ucciso in un agguato lo scorso anno.

Tutti accalcati senza mascherina

La mascherina, chi l'ha portata, la tiene sotto il mento. Accalcati tutti, come se il coronavirus fosse un ricordo sbiadito: così alla manifestazione al Circo Massimo dove c'è anche chi, ironizzando, dice di non esser disposto a parlare a chi la indossa. In tanti hanno la mascherina nera "fatta arrivare direttamente da Predappio" con la scritta "Boia chi molla", anche quella rigorosamente al braccio.

Tanti i manifestanti dal nord: "Siamo apolitici"

Sono arrivati sfilando col tricolore da via dei Cerchi a via della Greca i rinforzi al Circo Massimo. In molti sono arrivati da Brescia e Verona. Gli organizzatori di Forza Nuova annunciano l'arrivo di altri quattro pullman, ma alla gente arrivata a Roma per manifestare poco interessa. "Siamo apolitici - racconta un manifestante arrivato da Brescia - ci conosciamo tutti, siamo amici. Il Garda è raso al suolo a livello economico. Siamo artigiani, commercianti, rappresentanti alimentari che servono ristoranti, ragazzi in cassa integrazione. La manifestazione è aperta a tutti, purché senza simboli politici. La maglietta bianca rappresenta questo".

"Speriamo di ottenere qualcosa, più tardi -spiega- una delegazione andrà al Quirinale: ciò che è stato fatto, se è stato fatto, evidentemente non è arrivato. La mia compagna lavora in una casa di riposo in provincia di Mantova e ancora aspetta che le facciano il tampone".