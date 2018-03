violata segretezza Foto alle schede votate, denunciati tre elettori Due episodi nel Napoletano e uno nell'hinterland milanese, violata la legge che proibisce di introdurre nella cabina elettorale dispositivi coi quali realizzare foto o video

In base alla legge sulla segretezza del voto sono stati denunciati due elettori nel napoletano, per aver fotografato le schede su cui avevano votato. Un episodio di questo tipo è successo a Qualiano, in provincia di Napoli, dove è stato sentito il rumore del clic di una fotocamera digitale da dentro la cabina, e il presidente della sezione ha dovuto chiedere l’intervento dei Carabinieri. Un uomo aveva fotografato le sue schede votate per la Camera dei deputati e per il Senato: nei suoi confronti è scattata una denuncia, come è successo anche per una donna di Striano, anche lei aveva fotografato le schede votate. Episodio identico a Pioltello, nell'hinterland di Milano, dove un 43enne di origine ecuadoregna ha visto il suo voto annullato e ha subito una denuncia dalle forze dell'ordine per aver fotografato il suo voto col cellulare. Ma sono molte sui social network più popolari le foto che circolano di schede votate, tutte a rischio sanzione visto che violare la segretezza del voto è un vero e proprio reato, in base all’articolo 1 del Decreto legge 49 del 2008, il quale prevede che nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato “introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”.Un rischio di annullamento delle schede, a parte gli errori classici nel voto, potrebbe nascere da una delle novità introdotte dal 'Rosatellum', e valida solo per le elezioni politiche, vale a dire il tagliando antifrode, sistema di sicurezza messo a punto per contrastare la possibilità di sostituzione della scheda elettorale all'atto del voto. Si tratta di un tagliando perforato rettangolare rimovibile con codice alfanumerico attaccato a un lembo della scheda che il presidente o lo scrutatore staccano prima di inserire la scheda nell'urna. L’elettore non può quindi più inserire la scheda da solo nell’urna, ma il rischio è che questi tagliando non vengano staccati correttamente, perché in questo caso il voto dovrebbe essere considerato nullo. Sull’argomento è intervenuto il vice Presidente del Senato, Roberto Calderoli, che ha parlato di "segnalazioni di elettori che, per errori del presidente del seggio, hanno infilato la scheda nell'urna con il talloncino anti frode. Questi voti verranno annullati, purtroppo".Altro episodio di “disturbo” elettorale ad Arpino di Casoria, sempre nel napoletano, dove una scrutatrice di un seggio ha messo a soqquadro la sezione elettorale. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti sul posto, la donna ha improvvisamente iniziato a inveire contro i presenti e poi ha strappato l'elenco degli aventi diritto al voto. I militari l'hanno fermata e portata in ospedale per accertare le sue condizioni di salute.