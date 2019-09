Areadem a Cortona Franceschini: casa comune con M5S. Appello a Renzi: Pd è casa tua e casa nostra "Costruiamola con i sassi che ci siamo tirati. Non litighiamo". Appello a Renzi: scissione non ha ragioni, non farla.

Condividi

"'Costruisci la tua casa con i sassi che ti hanno gettato contro' c'è scritto nel Talmud, ci dice Erri De Luca. Dobbiamo provare a costruire una casa comune con i sassi che ci siamo tirati a vicenda. Vale per noi e per i cinquestelle". Così Dario Franceschini dal palco di AreaDem a Cortona."Non appaltandosi le sfere di influenza, ma andandosi incontro su ogni punto e cercando la fatica del compromesso. Io non prenderò il posto di Salvini nel litigio quotidiano - ha aggiunto -. I M5S avranno qualcosa da imparareda noi, ma anche noi da loro, se hanno preso 33% alle elezioni e gran parte dei nostri elettori qualcosa avremo sbagliato"."Trasformare la paura in odio" è quello che stanno facendo Salvini e i populisti in giro.Avevamo il dovere morale di fermare questo incubo, lo dovevamo ai nostri figli, ma anche ai nostri padri e madri che ci hanno lasciato un'Italia civile". Afferma Franceschini, secondo il quale "il rischio non è passato"."L'unità del Pd è indispensabile. La nascita del governo è passata anche dalle interviste di Renzi e di Bettini, non si era mai visto un voto unanime in direzione. Per questo non voglio credere a questa storia della scissione o quel che ho letto sui giornali, questa storia ridicola della separazione consensuale. Quando spacchi un partito è sempre traumatico, come si fa a pensare che sia consensuale?". Sottolinea Franceschini"Oggi Luigi Di Maio ha detto delle cose importanti (sull'ipotesi di alleanza per le Regionali, ndr). Vedremo, un passo alla volta, non c'è bisogno di correre, ma l'Umbria è vicina e io interpreto le sue parole come un percorso che possiamo iniziare a intraprendere in un'elezione importante come quella in Umbria". Conclude Franceschini