Regionali Molise Francesco è l'elettore più anziano: ha 105 anni e vota dal 1946

Condividi

Ha 105 anni l'elettore più anziano della provincia molisana di Isernia: Tobia Petta, detto Francesco, classe 1913, ha votato alla Sezione n 2 di Carpinone, il paese in cui è nato e dove ha sempre vissuto grazie a un piccolo allevamento e un podere che ha coltivato fino a qualche anno fa.Padre di due figli, vedovo dal '94, ha 6 nipoti e 8 pronipoti.Al seggio è stato accolto con molto affetto, il nipote che lo ha accompagnato spiega: "Mio nonno non ha mai disertato le urne dal 1946. E' appassionato di politica, guarda tutti i talk show, si informa e si confronta con i suoi amici e con noi".La vita sana condotta e la serenità sono il segreto della longevità di nonno Francesco. Vive da solo e lascia la sua casa solo per la colazione, il pranzo e la cena preparati dalla nuora e dal figlio. "E' molto indipendente - racconta ancora il nipote - quando esce non avvisa nessuno".Ancora non ha spento le 105 candeline, il suo compleanno infatti è il 7 maggio prossimo e, come accade ormai da quattro anni, lo festeggerà in piazza con tutto il paese e la banda.