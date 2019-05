Parigi Francia, Corte d'Appello ordina ripresa trattamento per Lambert La decisione dell'interruzione era avvenuta in giornata

La Corte d'appello di Parigi ha ordinato la ripresa del trattamento per Vincent Lambert.L'interruzione delle cure per mantenere in vita l'uomo, ex infermiere tetraplegico in seguito a un incidente stradale del 2008, era arrivata in giornata.Dopo dieci anni di scontro tra l'ospedale universitario di Reims e i genitori di Lambert, la decisione dei sanitari di 'staccare la spina' era stata messa in atto lunedì. L'ospedale di Reims, dove Lambert è ricoverato, ha comunicato di aver interrotto le cure in mattinata.Ieri, su richiesta della madre, contro questa scelta dei medici c'era stata una manifestazione di protesta di fronte all'ospedale .La battaglia legale attorno a Vincent Lambert, tetraplegico da 10 anni, diventato uno dei simboli del dibattito sulla fine vita, sembrava in via di conclusione. Dal 2008, i genitori, che considerano il figlio come disabile e non come una persona alla fine della vita combattono contro l'ospedale dell'Università di Reims e contro il parere della stessa moglie di Lambert.