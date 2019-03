Sabato scorso la furia dei casseur Gilet Gialli, Atto 19. A Parigi nuove misure di sicurezza. Qualche tensione a Nizza Oggi per la prima volta all'opera c'è Didier Lallement, nuovo prefetto della polizia di Parigi

Oggi nell' Atto 19 dei Gilet Gialli sarà messo alla prova il nuovo dispositivo di sicurezza deciso dalle autorità francesi dopo l'affronto subito sabato scorso sugli Champs-Élysées dove 2.000 poliziotti e gendarmi sono stati surclassati dalla furia di 7000 casseur che hanno devastato e saccheggiato "la più bella strada del mondo".La prefettura di polizia di Parigi ha indicato che 31 persone sono state arrestate questa mattina. La stessa fonte ha riferito che non sono stati segnalati incidenti di rilievo.L'unica manifestazione dichiarata a Parigi è partita dalla piazza Denfert-Rochereau diretta alla Basilica del Sacré-Cœur.Tensione a Nizza dove una sessantina di manifestanti, alcuni dei quali indossano un gilet giallo, hanno sfidato i divieti a manifestare previsti dal nuovo dispositivo di sicurezza. Nella città è atteso l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping. I manifestanti hanno inscenato un sit-in in piazza Garibaldi e si sono rifiutati di rispettare l'ordine di sgombero. Intorno alle 11.30 la polizia è quindi intervenuta per sgomberare la piazza e nella confusione una donna è rimasta ferita alla testa dopo una caduta. Lo riferisce BfmTv. Qualche tensione con i black bloc presenti, alcuni dei quali sarebbero arrivati dall'Italia, secondo testimoni.In Francia, un centinaio di unità di forze mobili (circa 10.000 uomini) sono mobilitate nei centri cittadini oltre alle forze locali.Le unità di polizia sono concentrate nei punti caldi come appunto gli Champs-Élysées a Parigi che sono stati vietati ai black bloc.E questa volta alle forze di sicurezza è stato raccomandato l'uso degli Lbd - acronimo per Lanceur de balle de défense ("lanciatori di palle da difesa"), potenti fucili che utilizzano dei proiettili di gomma, i cosiddetti flash-ball e che nelle settimane passate erano stati messi sotto accusa.Oggi per la prima volta all'opera c'è Didier Lallement, nuovo prefetto della polizia di Parigi, nominato per rimettere efficacemente in funzione la catena dei comandi, che sabato scorso sembra non essere stata all'altezza della situazione.Quanto all'impiego dell'esercito, nella fattispecie degli uomini dell'Operazione Sentinelle, dopo due giorni di polemiche, il ministro della Difesa Florence Parly ieri ha escluso che "i militari siano schierati di fronte ai manifestanti", e ha precisato che ai soldati sarà richiesto solamente di sostituire poliziotti e gendarmi "in compiti ben delimitati che la missione Sentinelle è in grado di assolvere", lasciando ai primi i compiti di ordine pubblico."È la stessa cosa già decisa nello scorso dicembre e altre volte in passato, ovvero fare appello ai militari dell'operazione Sentinelle per quella che è la loro missione, la lotta contro il terrorismo e la protezione dei siti sensibili, così da esimere poliziotti e gendarmi da tali compiti", ha replicato Emmanuel Macron, senza fare allusione alle consegne previste in caso di minaccia.Il governatore militare di Parigi, generale Bruno Leray, aveva sottolineato ieri che i militari potrebbero anche "aprire il fuoco qualora la loro vita o quella delle persone che stanno proteggendo sia minacciata".