Francia, Gilet Gialli di nuovo in piazza per 23esimo sabato di proteste

Si preannuncia un sabato di tensione a Parigi: per l'atto 23 delle proteste i Gilet Gialli hanno indetto una manifestazione battezzata 'Ultimatum 2', dando seguito al primo ultimatum del 16 marzo, mentre il governo che prevede la presenza di 'casseurs' ha approntato un robusto dispositivo di sicurezza.Si registrano 126 fermi mentre nella zona della Bastiglia alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme.Un corteo è ora diretto verso Place de la République mentre un secondo corteo, che doveva partire da Bercy, è stato vietato dalla polizia. Imponente lo schieramento di forze dell'ordine: 60 mila gli agenti schierati in tutta la Francia di cui oltre 5 mila nella sola capitale.Per la prima volta è off limits alle manifestazioni la zona intorno a Notre-Dame, oltre agli Champs-Elysées e alle zone intorno all'Eliseo e all'Assemblea NazionalePrevedendo la presenza in massa di 'casseurs', come quelli che lo scorso 16 maggio hanno saccheggiato gli Champs-Elysées, il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha predisposto un ingente dispositivo di sicurezza tra poliziotti e gendarmi, a Parigi ma anche Tolosa, Montpellier e Bordeaux, altre città ad alto rischio violenza.Molti dei Gilet Gialli hanno dichiarato che l'incendio della cattedrale "non cambia nulla", anzi sui social c'è tanto fervore dopo una settimana carica di tensioni con la politica e con il mondo dell'imprenditoria. Nuova forte pressione dunque su Macron, per ricordargli che "l'incendio non spegne la nostra lotta e non va strumentalizzato", ha sottolineato il legale dei Gilet Gialli, Juan Branco.Il presidente Emmanuel Macron farà giovedì alle 18.00 prossimo il suo discorso sul "Grande dibattito nazionale" lanciato in seguito alla crisi dei Gilet Gialli. In una conferenza stampa Macron spiegherà quali saranno le misure prese a conclusione del "Gran Debat", in nome del quale il presidente ha girato il Paese in lungo e largo per ascoltare le opinioni dei cittadini francesi.Anche se non sono state ancora ufficializzate, le riforme divulgate dalla stampa sono state accolte dai Gilet Gialli come misure di facciata insufficienti. Dopo 5 mesi di lotta il movimento intende rilanciare con decisione le proprie rivendicazioni già da oggi e poi con una maxi protesta il primo maggio.