2019/08/31 17:54

Aggressione all'arma bianca a Villeurbanne ​Francia, assalto con coltello in banlieu Lione: morto un 19enne, 3 feriti gravi L'aggressore è stato arrestato: si tratta di un richiedente asilo afghano. In un primo momento, le autorità avevano riferito di due assalitori. 9, in tutto, le persone ferite. Il fatto nei pressi di una stazione della metropolitana

Condividi Un 19 enne è morto e altre 9 persone sono rimaste ferite, di cui tre in maniera grave, nell'attacco con coltello avvenuto a Villaurbanne, banlieau vicino Lione, nei pressi di una fermata della metropolitana di Laurent Bonnevay. E' il bilancio fornito dai soccorritori, intervenuti in forze. Il presunto responsabile dell'attacco è stato arrestato per "omicidio e tentato omicidio". Secondo una fonte di polizia, si tratta di un richiedente asilo afghano. In un primo momento, le autorità avevano riferito di un secondo sospettato in fuga, ma la procura e una fonte di polizia hanno successivamente smentito l'esistenza di un secondo assalitore. Al momento, la procura nazionale antiterrorismo (Pnat) non è stata incaricata di occuparsi del caso.

