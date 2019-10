MONDO

2019/10/23 10:18

Minacce scritte in arabo Francia: almeno un uomo asserragliato in museo Saint-Raphael L'uomo e forse altre persone sarebbero entrate nel museo durante la notte scrivendo sui muri dell'edificio minacce in lingua araba. Lo riferisce il quotidiano Le Figaro che cita fonti della polizia locale. Ora si attendono teste di cuoio

La facciata è stata imbrattata da minacciose scritte in arabo, tra cui "il museo diventerà un inferno".



Il museo è stato circondato dalla Polizia ma sul posto si attende l'intervento delle teste di cuoio.



Secondo Le Figaro, non è stata segnalata la presenza di ostaggi nell'edificio. Una delle scritte sul muro dell'edificio che è stata tradotta, ma deve essere confermata da un interprete esperto, afferma in particolare che "il museo diventerà un inferno".



Le scritte in lingua araba sono visibili dall'esterno del museo, dove una o due persone sarebbero entrate nella notte tra martedì a mercoledì, come riferiscono le stesse fonti della polizia."Questa o queste persone, trincerate dalle 8, rifiutano di comunicare con la polizia", hanno aggiunto le fonti.

