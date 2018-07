Popolarità del Presidente ai minimi Francia: annunciata mozione di sfiducia contro governo. Républicains contro Macron per caso Benalla

I deputati dei Républicainspresenteranno una mozione di censura, ovvero di sfiducia, controil governo francese dopo lo scandalo legato ad AlexandreBenalla, il bodyguard e collaboratore di Emmanuel Macronindagato per le violenze del primo maggio a Parigi: è quantoannunciato dal capogruppo dell'opposizione repubblicanaall'Assemblea nazionale Christian Jacob, secondo il quale"l'esecutivo ha fallito". E' la prima volta dall'inizio delmandato di Macron e del governo.La popolarità del presidente francese Emmanuel Macron è al minimo da settembre del 2017, soffrendo per il caso Benalla e senza approfittare di un effetto vittoria della Francia ai Mondiali di calcio. È quanto emerge da un sondaggio Ipsos pubblicato oggi, realizzato per Le Point due giorni dopo la rivelazione dell'affaire da parte di Le Monde il 19 luglio. Macron perde 4 punti di consenso scendendo al 32%, cosa che non succedeva appunto da settembre del 2017. Raggiunge anche il 60% di opinioni sfavorevoli su di lui (+1%), un record di impopolarità secondo l'istituto di sondaggi. L'Ipsos ricorda inoltre che "in genere i presidenti non soffrono di un deficit di popolarità prima del rientro dalle vacanze estive, dal momento che l'estate in genere rende i francesi più propizi a un migliore spirito".Alexandre Benalla è stato vicino al Grande Oriente di Francia, la più antica loggia massonica del Paese e la più potente in Europa continentale, e a quella dell'Emiro Abdel Kader, che porta il nome di un grande teologo musulmano per dimostrare che la massoneria non è ostile all'Islam. È un'altra delle rivelazioni sull'ex guardaspalle del presidente Emmanuel Macron giunta dal sito d'informazione 'Explicite', creato due anni fa da una cinquantina di giornalisti fuoriusciti dall'emittente "I-Tele" del gruppo Vivendi. La stessa fonte ha sottolineato che Benalla aveva relazioni in comune con la rete di contatti del ministro dell'Interno, Gerard Collomb.Citando l'ex avvocato Karim Achoui, un altro sito d'informazione francese 'Valeurs actuelles' ha invece riferito che Benalla era "molto sensibile alla causa musulmana". Dal 2013 al 2015 Benalla e l'avvocato che difendeva imputati degli ambienti islamici erano molto amici. Il legale e' stato poi radiato dall'albo per "gravi carenze deontologiche".Tornando sull'infanzia e all'adolescenza del 27enne Benalla, il quotidiano 'Le Parisien' ha ricordato che nato nelle banlieue, a Evreux (Eure), nel settembre 1991, l'ex addetto alla sicurezza di Macron di origine marocchina "ha cambiato nome per francesizzarsi". Un riservista che ha fatto il percorso formativo in gendarmeria con Benalla ha raccontato sotto anonimato alla stessa fonte che "gia' all'epoca voleva infiltrarsi negli ambienti politici per trarne vantaggi", criticando una "promozione immorale al grado di luogotenente colonnello, ottenuta grazie all'Eliseo".Riservista della gendarmeria dal 2009, lo scorso anno, a soli 26 anni, Benalla e' entrato nel club esclusivo della "riserva operativa specializzata", costituito da solo un centinaio di membri, alcuni dei quali si sono irritati per la sua "promozione express", ha evidenziato il giornale 'Le Point'. Su questo titolo controverso e' chiamato ad esprimersi il generale dell'esercito Richard Lizurey, capo della gendarmeria, che, precisa 'Le Point', sarebbe soltanto "temporaneo".Crea ulteriore imbarazzo un'altra rivelazione di 'Le Point' che ha confermato che Benalla "e' stato abilitato al titolo di segreto della difesa nazionale". Un'abilitazione ottenuta nel giugno 2017, dopo un'inchiesta approfondita della Direzione generale della sicurezza interna (DGSI) "alla luce della sua ascendenza straniera, con un padre originario del Maghreb". Per il quotidiano d'Oltralpe questo titolo costituisce "un'ulteriore prova dell'importanza della figura di Benalla nel dispositivo di sicurezza dell'Eliseo, in particolare per la sicurezza di Macron".Nelle ultime ore e' al centro delle polemiche anche il porto d'armi in possesso di Benalla. Un'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di polizia di Parigi, su espressa richiesta dell'Eliseo, come riferito in audizione dal prefetto Michel Delpuech. Il ministro dell'Interno Gerard Collomb ha invece contestato l'autorizzazione in questione, che gli sarebbe stata comunicata solo una settimana fa. In quelle che vengono chiamate le 'MacronLeaks' rientra anche l'informazione di un tentativo di Benalla e di Vincent Crase - il dipendente di La Republique en Marche anch'esso formalmente indagato - di ordinare diverse armi per il movimento di Macron, ma la richiesta venne respinta.Ancora sul versante delle armi e dello strapotere di Benalla all'Eliseo, domenica scorsa 'Le Journal du Dimanche' e 'BFMTV' hanno rivelato che il giovane 'mister sicurezza' di Macron era impegnato in un progetto di fusione tra i diversi servizi di sicurezza incaricati della protezione del presidente della Repubblica. Oltre all'equipe di elite - 'Gruppo di sicurezza della presidenza della Repubblica' - Macron faceva lavorare quella di Benalla. Tra le due squadre ci sarebbe una certa rivalita' e il progetto in questione non era visto di buon occhio dal ministero dell'Interno.Al capitolo della cronaca rosa, il sito d'informazione 'Valeurs actuelles' ha fatto notare che sulla presunta cerimonia prevista per sabato scorso al comune di Issy-les-Moulineaux per il matrimonio Benalla con la la fidanzata, Myriam B., non risultano pubblicazioni ufficiali. Un altro privilegio riservato soltanto a personalita' di primaria importanza per ragioni di privacy, come accadde nel 2008 per il matrimonio tra l'ex presidente Nicolas Sarkozy e la cantante Carla Bruni, esentati dall'obbligo di pubblicazioni affisse in comune.