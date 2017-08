Sept-Sors, periferia di Parigi Francia, auto sfonda la vetrina di una pizzeria: uccisa una 13enne, 12 feriti Il conducente è stato fermato dalla polizia. In stato confusionale, ha detto di aver voluto suicidarsi. Secondo fonti giudiziarie, non si tratta di terrorismo

Condividi

Un'auto si è schiantata contro una pizzeria a Sept-Sors, nel dipartimento della Seine et Marne, nella banlieue di Parigi, uccidendo una ragazza di 13 anni e ferendo 12 persone. Cinque di loro sono gravi.E' stato immediatamente fermato il conducente della vettura, una Bmw grigia, che ha sfondato la vetrina del locale.L'uomo, 32 anni, in crisi depressiva e in stato confusionale, ha dichiarato che voleva suicidarsi contro il muro della pizzeria. Secondo le prime informazioni, non è noto alla polizia né all'intelligence.La procura di Meaux, che ha l'ha interrogato, parla di "atto deliberato", ma che "per il momento non ha a che vedere con un atto terroristico". Secondo una fonte giudiziaria, le prime dichiarazioni del 32enne consentono di scartare la pista terroristica. France 2 informa che l'uomo aveva già tentato il suicidio qualche giorno fa.